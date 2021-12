CES 2022 : toute la gamme Garmin a fuité avant sa présentation

Le CES de Las Vegas est l’un des plus grands salons technologiques existants. C’est l’occasion pour les constructeurs de présenter le fruit de leurs recherches ou le dernier modèle de leur produit à sortir. Pour cette édition 2022, le salon revient en présentiel, tout en offrant une expérience virtuelle inédite, après une édition numérique, crise sanitaire oblige.

Garmin va mettre à jour sa gamme à l’occasion du CES. Crédit : Garmin

Si Samsung doit présenter à cette occasion son Galaxy S21 FE, Garmin devrait également faire de nombreuses annonces. Selon Roland Quandt de WinFuture, la marque devrait présenter plusieurs modèles et rendre plus clair le positionnement de gamme tout en retravaillant le design. Garmin compte améliorer ses fonctions de suivi de la santé comme la surveillance du sommeil ou celle de la fréquence cardiaque au repos.

L’entrée de gamme, les Instinc

Les Garmin Instinc 2 et 2S optent pour une construction plus robuste, qui n’est pas sans rappeler les Casio avec de gros boutons en forme de blocs. Selon le peu d’informations disponibles, elles pourraient embarquer un écran e-ink et profiter d’une autonomie améliorée.

Un look de Casio pour les Instinc. Crédit : WinFuture

Les 2 et 2S devraient être similaires (mis à part les couleurs disponibles) et le modèle S devrait être plus petit.

Fenix et Epix passent à l’inox 316L

Tout comme la gamme Instinc, la gamme Fenix se décline en 7 et 7S. Le « S » serait également réservé à la version mini. Les images montrent une montre d’apparence haut de gamme. Elles devraient être fabriquées avec de l’inox 316L, une version d’inox particulièrement résistante à la corrosion même dans des environnements agressifs (sueurs, bord de mer…).

Garmin Fenix 7. Crédit : WinFuture

Elles seraient également renforcées avec du « power glass » et du « fiber-reinforced polymer ». Cela laisse entendre un soin tout particulier apporté aux matériaux afin d’assurer une certaine durabilité des montres. Un modèle 7X serait également en préparation, embarquant un panneau solaire.

Garmin Epix. Crédit : WinFuture

L’Epix de son côté semble similaire aux Fenix, si ce n’est le cadre couleur métallique au lieu d’être assorti. Elle devrait cependant être renforcée avec un matériau polymère similaire à de la fibre de verre de manière à offrir une étanchéité jusqu’à 100 mètres et répondre à la norme militaire MIL-STD-810 (gage d’une solidité extrême).

La Venu 2 Plus, le futur flagship ?

Après avoir sorti une Venu 2 un peu plus tôt dans l’année, Garmin devrait présenter une Venu 2 Plus qui pourrait devenir le nouveau porte-drapeau de la marque. Au programme, plus d’acier inoxydable, une étanchéité jusqu’à 50 mètres, la possibilité de stocker de la musique en local, la technologie « multi GNSS » pour compléter le GPS présent de base et un écran OLED. Cette montre, au design plus fin que les précédents modèles évoqués, devrait également embarquer un écran Gorilla Glass.

La Venu 2 Plus. Crédit : WinFuture

Pour tout savoir sur les montres GPS pour le Sport et faire le bon choix pour votre usage, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs montres GPS en 2021.

Source : notebookcheck