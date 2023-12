Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic : prix, fiche technique, date de sortie, tout savoir sur les dernières montres haut de gamme de Samsung

Avec ses dernières Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic, Samsung propose des montres connectées toujours plus abouties. Les modèles profitent notamment de performances accrues, ainsi que de nouvelles fonctions.

Galaxy Watch 6 et 6 Classic © Samsung

Dévoilées le 26 juillet dernier à l’occasion de l’évènement Unpacked de Samsung, les dernières Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic sont disponibles depuis le 11 août. Les deux nouveaux modèles de montres sud-coréennes se distinguent principalement l’une de l’autre de par leur design plus ou moins haut de gamme, ainsi que par la taille de leurs écrans. En effet, la Galaxy Watch 6 est disponible aux formats 40 et 44 mm, tandis que le modèle Classic propose les formats 43 et 47 mm.

Cette nouvelle gamme marque ainsi le retour du modèle Classic, qui avait été remplacé par une déclinaison Pro l’année dernière. À l’instar de la Galaxy Watch 4 Classic, le dernier modèle profite d’une bague rotative qui offre une navigation intuitive à travers les menus, simplement en la faisant tourner.

Parmi les nouveautés notables par rapport au modèle précédent, on retrouve des écrans plus grands et plus lumineux, un système de relâchement de bracelet par bouton (One-Click) plus intuitif, mais également un processeur plus véloce, un nouveau système d’exploitation avec de nouvelles fonctionnalités, ainsi qu’une batterie légèrement plus grande.

Vous souhaitez connaître la fiche technique, le prix, ou la date de sortie de la Galaxy Watch 6 ? Ou encore comparer facilement la montre avec sa déclinaison Classic ? Nous vous expliquons tout ce qu’il y a à savoir à propos des dernières représentantes de la gamme Galaxy Watch dans ce dossier.

📅 Depuis quand est disponible la Galaxy Watch 6 ?

Les Galaxy Watch 6 ont été dévoilés officiellement lors du dernier Unpacked, qui s’est tenu à Séoul le 26 juillet. Les montres connectées ont ensuite été lancées à partir du 11 août, en même temps que les nouveaux smartphones pliables de Samsung, les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5, et que les tablettes Galaxy Tab S9.

💰 Quel est le prix des Galaxy Watch 6 ?

Voici à quels tarifs sont commercialisées les dernières montres de la firme sud-coréenne :

Galaxy Watch 6 – Bluetooth : 319 € (40 mm) / 349 € (44 mm) ;

(40 mm) / (44 mm) ; Galaxy Watch 6 – Bluetooth + 4G : 369 € (40 mm) / 399 € (44 mm) ;

(40 mm) / (44 mm) ; Galaxy Watch 6 Classic – Bluetooth : 419 € (43 mm) / 449 € (47 mm) ;

(43 mm) / (47 mm) ; Galaxy Watch 6 Classic – Bluetooth + 4G : 469 € (43 mm) / 499 € (47 mm).

Les montres sont fournies avec un bracelet par défaut. Si vous souhaitez personnaliser le style de votre montre avec un autre bracelet, il faudra rajouter entre 49,90 € et 79,90 €, en plus du prix de la montre.

Jusqu’au 27 décembre, Samsung vous rembourse jusqu’à 80 € pour l’achat d’une Galaxy Watch 6 Classic et jusqu’à 50 € pour l’achat d’une Galaxy Watch 6. Par ailleurs et jusqu’au 31 décembre, il est possible de profiter d’une remise supplémentaire allant jusqu’à 50 € sur votre Galaxy Watch 6, et 80 € sur votre Galaxy Watch 6 Classic, en faisant reprendre un ancien appareil : tablette, smartphone ou montre connectée.

Enfin et jusqu’au 31 décembre, un chargeur duo sans-fil d’une valeur de 59,90 € vous est offert avec votre montre Galaxy Watch 6. En optant pour le modèle Classic, vous profitez gratuitement d’une paire d’écouteurs Galaxy Buds FE d’une valeur de 99 €.

Galaxy Watch 6 :

Samsung Galaxy Watch 6 (40 mm) Bluetooth Rakuten 189€

Cdiscount 269.90€

RueDuCommerce 269.99€

E.Leclerc 289€

Boulanger 299€

Materiel.net 299.95€

Fnac 299.99€

Darty 299.99€

Samsung 319€

Amazon 338.14€

Pixmania FR 371.52€ Plus d'offres Samsung Galaxy Watch 6 (44 mm) Bluetooth Rakuten 272.99€

Cdiscount 299.90€

RueDuCommerce 299.99€

Pixmania FR 315€

Fnac 328.90€

E.Leclerc 329€

Boulanger 329€

Materiel.net 329.95€

Darty 329.99€

Carrefour 329.99€

Samsung 349€

Amazon 359€ Plus d'offres

Galaxy Watch 6 Classic :

Samsung Galaxy Watch 6 Classic (43 mm) Bluetooth Rakuten 283.96€

Cdiscount 286.99€

RueDuCommerce 299.99€

SFR 319€

Boulanger 319€

Materiel.net 319.95€

Fnac 319.99€

Darty 319.99€

Carrefour 319.99€

Amazon 364.12€

Pixmania FR 383.47€

E.Leclerc 399€

Samsung 419€ Plus d'offres Samsung Galaxy Watch 6 Classic (47 mm) Bluetooth Rakuten 299€

RueDuCommerce 332.17€

SFR 349€

Boulanger 349€

Materiel.net 349.95€

Cdiscount 368.59€

Amazon 374.47€

Fnac 376.10€

Pixmania FR 407.04€

E.Leclerc 429€

Samsung 449€ Plus d'offres

À lire aussi > Galaxy Watch 6 et 6 Classic pas chères : où les acheter au meilleur prix ?

⚖️ Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic : comparatif des caractéristiques techniques

Afin de vous permettre de visualiser rapidement les différences entre les deux montres, nous avons réuni leurs caractéristiques respectives dans le tableau comparatif suivant.

Galaxy Watch 6 Galaxy Watch 6 Classic Formats de cadran 40 mm et 44 mm 43 mm et 47 mm Finitions Aluminium et écran en cristal de saphir Acier inoxydable et écran en cristal de saphir Écran Super AMOLED 1,3 pouces – 432 x 432 px (40 mm) / 1,5 pouces – 480 x 480 px (44 mm) Super AMOLED 1,3 pouces – 432 x 432 px (43 mm) / 1,5 pouces – 480 x 480 px (47 mm) Dimensions 38,8 x 40,4 x 9 mm (40 mm) / 42.8 x 44.4 x 9 mm (44 mm) 42,5 x 42,5 x 10,9 mm (43 mm) / 46,5 x 46,5 x 10,9 mm (47 mm) Poids 28,7 g (40 mm) / 33,3 g (44 mm) 52 g (43 mm) / 59 g (47 mm) Système d’exploitation Wear OS 4 – One UI Watch 5 Wear OS 4 – One UI Watch 5 RAM 2 Go 2 Go Stockage 16 Go (7,1 disponible) 16 Go (7,1 disponible) Connectivité Bluetooth v5.3 – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n – NFC Bluetooth v5.3 – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n – NFC Batterie 300 mAh (40 mm) / 425 mAh (44 mm) 300 mAh (43 mm) / 425 mAh (47 mm) Autonomie Plus de 30 heures (avec Always On Display activé) ou plus de 40 heures (avec AOD désactivé) Plus de 30 heures (avec Always On Display activé) ou plus de 40 heures (avec AOD désactivé) Résistance IP68 – 5ATM – MIL-STD-810H IP68 – 5ATM – MIL-STD-810H Prix À partir de 319 € en version Bluetooth, ou 369 € en version Bluetooth + 4G À partir de 419 € en version Bluetooth, ou 469 € en version Bluetooth + 4G

À lire aussi > Galaxy S24 : tout savoir avant la sortie du futur smartphone Samsung.

⌚ Galaxy Watch 6 : quel design pour la montre de Samsung ?

Pour son nouveau modèle, Samsung a conservé dans les grandes lignes le design de la génération précédente. Pas de grands chamboulements donc, puisqu’on retrouve toujours la forme circulaire caractéristique des Galaxy Watch.

Samsung Galaxy Watch 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le constructeur a toutefois réduit les bords du cadran de sa montre de 30 % par rapport au modèle antérieur, afin de pouvoir proposer un écran 20 % plus grand. En plus d’offrir un meilleur confort d’affichage, ce changement contribue à donner à la montre un look encore plus moderne et sophistiqué. De plus, et grâce à sa nouvelle conception réduite, la Galaxy Watch 6 affiche désormais un design plus fin et élégant, qui la rend d’autant plus facile et confortable à porter.

Tandis que le modèle standard profite d’un châssis en aluminium, le modèle Classic dispose quant à lui d’une conception plus robuste en acier inoxydable. De surcroît, les deux déclinaisons bénéficient d’un verre en cristal de saphir pour l’écran, qui assure une résistance on ne peut plus efficace contre les rayures et les chocs.

Dans un souci de clarté, nous avons réuni les données relatives aux dimensions et poids des montres connectées dans le tableau suivant :

Galaxy Watch 6 (40 mm) Galaxy Watch 6 (44 mm) Galaxy Watch 6 Classic (43 mm) Galaxy Watch 6 Classic (47 mm) Poids 28,7 g 33,3 g 52 g 59 g Dimensions 38,8 x 40,4 x 9 mm 42.8 x 44.4 x 9 mm 42,5 x 42,5 x 10,9 mm 46,5 x 46,5 x 10,9 mm

Par ailleurs et à l’instar du modèle précédent, les dernières montres de Samsung sont certifiées étanches à la poussière et à l’eau en vertu de la norme IP68. Elles sont, de ce fait, en mesure de résister à une immersion allant jusqu’à 1,50 m de profondeur, pendant 30 minutes maximum. Les deux smartwatch profitent également de l’indice 5ATM, qui leur permet de résister à une pression équivalente à 50 mètres de profondeur en théorie.

Samsung a également introduit un nouveau système de fixation pour les bracelets. Grâce au système One-Click, il est désormais possible de détacher en toute simplicité le bracelet de la montre, afin de le remplacer rapidement. Il suffit pour ce faire d’appuyer sur le bouton d’ouverture du bracelet. Ainsi, vous pouvez passer d’un style sportif, à un style élégant en un rien de temps.

Par ailleurs, la bague rotative, qui était absente l’année dernière fait son grand retour cette année. Ce changement est toutefois réservé à la déclinaison Classic. Pour rappel, cette couronne rotative permet de faire défiler de manière intuitive certains menus ou options à l’écran. De plus, elle procure à la montre un aspect plus haut de gamme, qui se rapproche davantage des modèles mécaniques de l’horlogerie traditionnelle. Si la Watch 6 ne comporte pas de bague rotative physique, son utilisation peut toutefois être simulée en touchant le bord de l’écran.

Pour finir sur le design, les montres sont disponibles en deux coloris : noir et crème pour la Galaxy Watch 6, ou noir et argent pour la Watch 6 Classic. Il est bien évidemment possible d’habiller votre montre comme bon vous semble, en choisissant un bracelet parmi la grande variété proposée : métal, sport, cuir, et confort.

À lire aussi > Meilleures montres connectées : quelle smartwatch acheter en 2023 ?

📱 Quel écran pour la Galaxy Watch 6 ?

Les Galaxy Watch de dernière génération disposent toutes deux d’un écran Super AMOLED, dont les dimensions varient en fonction du format de cadran choisi. La version 40 mm de la Galaxy Watch 6 dispose d’une diagonale d’écran de 1,3 pouces, contre 1,2 pouces sur la Galaxy Watch 5. La version 44 mm hérite quant à elle d’une surface d’affichage de 1,5 pouces, au lieu de 1,4 pouces sur le modèle précédent. Grâce à ses bordures réduites, la montre est ainsi capable d’afficher plus d’informations. Le modèle Classic profite pour sa part des même dimensions d’écran que la déclinaison standard, pour ses versions 43 et 47 mm.

Samsung Galaxy Watch 6 (à gauche) vs Galaxy Watch 5 (à droite) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

De par leurs dimensions, les écrans de 1,3 pouces affichent une définition de 432 x 432 pixels, tandis que les écrans de 1,5 pouces proposent une définition de 480 x 480 pixels. Par ailleurs, les écrans de chaque modèle profitent d’une luminosité maximale de 2000 nits, une valeur doublée par rapport à la précédente Galaxy Watch, qui leur leur permet d’assurer une lisibilité optimale en plein soleil. Sa concurrente directe, l’Apple Watch Series 9, propose le même pic lumineux.

À lire aussi > Meilleure Galaxy Watch : quelle montre connectée Samsung acheter en 2023 ?

⚙️ Quelle est la fiche technique de la Galaxy Watch 6 ?

Les dernières Galaxy Watch embarquent un nouveau processeur, plus véloce, le Samsung Exynos W930, gravé en 5 nm. Ce dernier, composé de deux cœurs ARM Cortex-A55, est cadencé à 1,4 GHz. Ce qui correspond à un gain de vitesse de 18 % par rapport au modèle précédent.

Côté GPU, la montre assure une expérience fluide grâce à la présence de la puce ARM Mali-G68 MP2. Cette dernière est accompagnée par 2 Go de mémoire vive, contre 1,5 sur l’ancienne génération. Cela se traduit par un bond en performances de 33 %, qui permet dans la pratique de passer d’une application à une autre jusqu’à 25 % plus rapidement.

Les smartwatch bénéficient par ailleurs de 16 Go d’espace de stockage. Toutefois, il convient de noter que l’OS occupe plus de la moitié de l’espace disponible. Ainsi, vous ne bénéficiez réellement que de 7,1 Go d’espace libre pour stocker vos photos, et autres données sur la montre.

En ce qui concerne le système d’exploitation, les montres utilisent Wear OS 4.0, la dernière version stable de l’OS réservé aux montres connectées de Samsung. Cette dernière offre une multitude de nouvelles possibilités. Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités offertes par les Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic :

Paramétrer des sous groupes d’applications dans l’interface, comme sur un smartphone ;

Obtenir des indications plus précises, et de nouvelles notifications, concernant la fréquence cardiaque, la tension artérielle, le suivi du sommeil et du cycle menstruel ;

Détection automatique des séances sportives, et suivi du progrès de près de 90 activités ;

Galaxy Watch 6 – Crédit : Samsung Galaxy Watch 6 Classic – Crédit : Samsung

Une nouvelle façon d’indiquer les différentes zones de fréquence cardiaque par rapport à un objectif sportif prédéfini ;

Détection des situations d’urgence : chutes, envoi de SOS, etc.

Une nouvelle fonction “Retrouver son smartphone” ;

Contrôler à distance l’appareil photo de votre smartphone Galaxy Z Fold 5 ou Z Flip.

🔋 Quelle autonomie pour la Galaxy Watch 6 ?

La Galaxy Watch 6 profite de la même batterie que le modèle Classic, à savoir un accumulateur de 300 mAh pour les plus petits formats (40 et 43 mm), et de 425 mAh pour les plus gros (44 et 47 mm). Samsung annonce une autonomie commune de plus de 30 heures avec le mode Always On activé, et de plus de 40 heures sans.

Les montres de Samsung sont compatibles avec la charge sans-fil via le standard Qi, et la charge rapide. Si Samsung promet une récupération de 45 % en 30 minutes, il faut toutefois compter un peu moins d’une heure et demie au total, pour recharger complètement l’accessoire via la base magnétique avec prise USB-C fournie.

Galaxy Watch 6 :

Samsung Galaxy Watch 6 (40 mm) Bluetooth Rakuten 189€

Cdiscount 269.90€

RueDuCommerce 269.99€

E.Leclerc 289€

Boulanger 299€

Materiel.net 299.95€

Fnac 299.99€

Darty 299.99€

Samsung 319€

Amazon 338.14€

Pixmania FR 371.52€ Plus d'offres Samsung Galaxy Watch 6 (44 mm) Bluetooth Rakuten 272.99€

Cdiscount 299.90€

RueDuCommerce 299.99€

Pixmania FR 315€

Fnac 328.90€

E.Leclerc 329€

Boulanger 329€

Materiel.net 329.95€

Darty 329.99€

Carrefour 329.99€

Samsung 349€

Amazon 359€ Plus d'offres

Galaxy Watch 6 Classic :

Samsung Galaxy Watch 6 Classic (43 mm) Bluetooth Rakuten 283.96€

Cdiscount 286.99€

RueDuCommerce 299.99€

SFR 319€

Boulanger 319€

Materiel.net 319.95€

Fnac 319.99€

Darty 319.99€

Carrefour 319.99€

Amazon 364.12€

Pixmania FR 383.47€

E.Leclerc 399€

Samsung 419€ Plus d'offres Samsung Galaxy Watch 6 Classic (47 mm) Bluetooth Rakuten 299€

RueDuCommerce 332.17€

SFR 349€

Boulanger 349€

Materiel.net 349.95€

Cdiscount 368.59€

Amazon 374.47€

Fnac 376.10€

Pixmania FR 407.04€

E.Leclerc 429€

Samsung 449€ Plus d'offres

À lire aussi > Meilleurs bracelets connectés : quel modèle choisir en 2023 ?