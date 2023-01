CES 2023 : LG dévoile un haut-parleur aussi fin qu’une petite feuille de papier

Thin Actuator © LG Display Automotive, Future

LG Display Automotive a donné un aperçu, lors du CES 2023, d’un nouveau type d’appareil audio extrêmement fin, capable de transformer presque n’importe quoi en un haut-parleur relativement robuste.

Cette innovation technologique se nomme Thin Actuator et ressemble plus à une simple feuille de papier qu’à un véritable appareil capable de générer du son. Mesurant seulement 12 cm x 6 cm x 0,3 mm d’épaisseur (et pesant 12 grammes), cet actionneur est conçu pour se loger derrière des écrans ou pour s’intégrer quasiment n’importe où.

Thin Actuator : le futur des hauts-parleurs par LG Display Automotive

Mais alors, comment quelque chose d’aussi fin génère-t-il du son ? Cela commence par des vibrations, comme une bobine acoustique au centre d’un haut-parleur traditionnel. Au lieu d’un cône à membrane mince comme diaphragme, cet actionneur utilise tout ce dans quoi il est intégré comme diagramme. Il vibre à différentes fréquences et le matériau qui l’entoure vibre comme un diaphragme, servant d’amplificateur.

Cet objet présente des avantages évidents. Les haut-parleurs des téléviseurs 4K typiques souffrent parce qu’ils utilisent de minuscules bobines mobiles qui ont du mal à produire un son puissant. Celui-ci, en revanche, utiliser tout l’affichage de l’écran pour amplifier le son.

Il pourrait être placé derrière l’appuie-tête d’une voiture aussi, délivrant le son directement à l’arrière de votre tête et de vos oreilles. C’est, du moins, la démonstration qu’aura faite LG Display aux journalistes sur place lors du CES 2023, dans une voiture prévue à cet effet.

Les représentants de LG Display Automotive ont expliqué, lors du CES 2023, qu’ils étaient déjà en pourparlers avec les constructeurs automobiles pour savoir comment et quand intégrer cette technologie audio à leurs voitures. Il est également probable que l’objet se retrouve derrière les futurs téléviseurs 4K et 8K ou dans certains des nouveaux écrans flexibles signés LG Display.

Source : LG / CES 2023