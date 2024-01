CES 2024 : Sony pilote sa voiture électrique avec une manette de PS5

Les nouveautés pleuvent sur l’édition 2024 du CES, grande messe annuelle des technophiles. Outre le premier écran MicroLED transparent au monde, nous avons fait la connaissance de la Claw, la console portable de MSI. De son côté, Sony a profité de l’évènement pour dévoiler les avancées de son projet de voiture électrique, fruit de son alliance avec Honda.

Pour impressionner la foule, Izumi Kawanishi a dégainé sur scène une DualSense, la manette de la PS5. Le président de Sony Honda Mobility a utilisé la manette de la PS5 pour déplacer l’Afeela et l’amener au centre de la scène. La performance a été filmée par les nombreuses personnes présentes dans la salle. Regardez :

Sony today controlled their EV at CES with a PlayStation controller. pic.twitter.com/ZnTeeGKkiw — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 9, 2024

Afeela : la voiture électrique de Sony fera la part belle à l’infodivertissement et à l’IA

Aussi impressionnant soit-elle, cette fonctionnalité ne sera toutefois pas disponible pour le grand public. Autrement dit, vous ne pourrez pas piloter l’Afeela avec une manette. Même s’il croit à la possibilité de connecter “le monde réel et virtuel” via une mobilité “interactive et expressive”, Izumi Kawanishi a rapidement expliqué qu’il s’agissait seulement d’une démonstration technique.

Toujours au stade de prototype, la voiture électrique de Sony est encore loin de sa date de sortie. Ses spécifications (notamment la taille de la batterie et l’autonomie) n’ont d’ailleurs toujours pas été annoncées. Lors de ce CES, le constructeur a révélé que le véhicule exploitera le moteur Unreal Engine 5.3 pour fournir des cartes 3D détaillées et des vues en réalité augmentée de l’environnement immédiat. Le moteur de jeu sera également utilisé pour former le système d’assistance à la conduite et le rendre plus fiable.

Sony et Honda s’associeront également avec Microsoft pour ajouter une dose d’IA générative dans l’habitacle. Sony Honda Mobility mettra en outre le paquet sur l’infodivertissement en proposant une large sélection de films, séries et jeux vidéo à bord. Un moyen de contrer Tesla qui propose du gaming embarqué depuis belle lurette.

Autre information intéressante pour les gamers, l’Afeela sera introduite cette année dans Gran Turismo 7. L’occasion de tester la berline pour la première fois, à défaut de pouvoir la prendre en main dans la vraie vie.