Sony rend les jeux PS5 jouables dans sa voiture électrique Afeela, ça fait rêver le public

© Sony

Les amateurs de jeux vidéo découvrent généralement de belles nouveautés lors du CES. L’édition de cette année ne déroge pas à la règle. Pendant le CES 2024, Nvidia a notamment dévoilé trois nouvelles cartes graphiques qui faisaient parler d’elles depuis plusieurs mois déjà.

Sony, acteur majeur de la tech, a aussi fait sensation en contrôlant sa voiture électrique Afeela avec la DualSense de la PS5. Même si le public ne pourra réellement le faire une fois que le véhicule sera disponible sur le marché, les consommateurs pourront quand même jouer à plusieurs jeux vidéo dans l’habitacle.

Sony vous permettra de jouer aux jeux PS5 dans sa voiture électrique Afeela

L’Afeela conçue par Sony et Honda promet une conduite plus sûre grâce à ses 45 capteurs et ses caméras intérieures et extérieures. Bien sûr, le géant du jeu vidéo ne pouvait pas laisser de côté son expertise gaming et ne pas en faire profiter son véhicule électrique.

Ainsi, dans la bande-annonce de présentation de la voiture, on peut subrepticement voir le « Media Bar » numérique afficher une image de Fortnite. Marvel’s Spider-Man : Across the Spider-Verse, et Horizon Forbidden West sont aussi à l’honneur. Le visuel choisi apparaît à l’avant, au niveau du capot.

Grâce aux écrans présents dans le véhicule, les passagers pourront même jouer à différents jeux du catalogue de Sony dans l’Afeela, comme le révélait l’entreprise au CES 2023. La vidéo montre Sackboy : A Big Adventure, le titre disponible sur PS5, tourner parfaitement bien à bord.

Il n’en fallait pas plus pour en faire rêver certains. « C’est la voiture de rêve de ma fille », « il m’en faut vraiment une maintenant », peut-on lire sur X et YouTube. Évidemment, impossible pour le conducteur de profiter de cela.

De plus, les jeux sont jouables uniquement en lecture à distance avec une connexion internet. Notez que les services de streaming musicaux ainsi que de films et de séries sont aussi disponibles dans l’Afeela de Sony, sans que l’on sache précisément lesquels pour le moment. Rappelons que le véhicule électrique ne sortira pas avant 2026.