Ces cafetières sont rappelées en masse à cause d’un risque de brûlures graves, faites très attention

Amazon, Casino, Cdiscount, Cora, Intermarché, System U, Auchan, Maxibay et Boulanger… Tant de grandes enseignes qui ont vendu des cafetières rappelées en masse pour un risque de brûlures. On fait le point sur les modèles et lots concernés ici.

Attention à ce rappel de cafetières Melitta © Tom’s Guide

Le 22 mai 2024, un avis de rappel a été lancé concernant certaines cafetières de la marque Melitta vendues en France, en raison d’un risque potentiel de brûlures pour les utilisateurs. Beaucoup de modèles concernés, on fait le point.

Rappel massif de cafetières Melitta : les modèles et lots concernés

Le défaut signalé concerne la verseuse des cafetières, où la partie en acier inoxydable pourrait se détacher de la base en plastique munie de la poignée. Ce problème technique pourrait entraîner un déversement soudain de café brûlant, présentant ainsi un risque de brûlure. Face à ce risque, il est fortement recommandé aux détenteurs des modèles cités de cesser immédiatement leur utilisation.

Les modèles affectés par ce rappel sont les suivants : Enjoy II Top Therm blanches, Look V Therm Perfection noires, Look V Therm Timer noires, Enjoy II Top Therm noires et Easy II Top Therm noires. Ces produits ont été disponibles à la vente entre le 1er juillet 2023 et le 16 avril 2024.

Les lots concernés par ce rappel portent les numéros 1823 et 3223. Les consommateurs peuvent identifier les produits affectés grâce aux codes-barres suivants : 4006508214440, 4006508220113, 4006508222575, 4006508222483 ou 4006508214457.

Ces cafetières ont été distribuées par de grandes enseignes et sur des plateformes de vente en ligne, notamment Amazon, Casino, Cdiscount, Cora, Intermarché, System U, Auchan, Maxibay et Boulanger.

Un service d’échange a été mis en place par Melitta, et les clients concernés sont invités à contacter le service consommateur au numéro 09 70 80 51 05 avant le 31 mai 20224 pour procéder à l’échange de leur appareil défectueux.

Modèles concernés :

Enjoy II Top Therm blanches

Look V Therm Perfection noires

Look V Therm Timer noires

Enjoy II Top Therm noires

Easy II Top Therm noires

Numéros de lot :

1823

3223

Codes-barres :

4006508214440

4006508220113

4006508222575

4006508222483

4006508214457

Dates de vente :

Entre le 1er juillet 2023 et le 16 avril 2024

Pour plus d’informations et pour consulter la liste complète des produits concernés, les clients peuvent visiter le site Rappel Conso, qui fournit les détails nécessaires pour identifier les modèles spécifiques et les démarches à suivre.