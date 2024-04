Ces voitures sont les plus volées en France, les voleurs aiment les modèles récents

© Envato

En 2023, 144 400 voitures ont été volées selon les chiffres du ministère de l’Intérieur

Les SUV sont en tête puis viennent les hybrides et les voitures électriques

Les voleurs visent les modèles récents qui facilitent le vol électronique

Malheureusement, le vol des voitures est impossible à enrayer. Même les véhicules très sécurisés comme ceux de Tesla n’échappent pas au phénomène qui a pris de l’ampleur en 2023 – on parle d’une hausse de 5% par rapport à l’année précédente d’après l’Observatoire des Vols et de la récupération après-vol Coyote Secure 2024, comme le rapporte Europe 1.

144 400 voitures volées l’an dernier, les SUV en tête

Il s’agit donc d’une forte hausse puisque 144 400 voitures ont été volées l’an dernier selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. Forcément, il y a certains modèles qui attirent plus les voleurs avec les SUV en tête : 62% font partie de cette catégorie. Ensuite, on trouve les hybrides avec 4,3 véhicules volés pour 1000 voitures. Les voitures électriques affichent une hausse de 53% des vols entre 2022 et 2023 et s’emparent de la troisième place.

Voici le top 3 établi par Coyote pour l’année 2023 :

SUV Véhicules hybrides Véhicules électriques

Les voleurs de voitures visent d’abord les modèles récents, généralement âgés de moins de trois ans et dotés de technologies de pointe. Ces véhicules sont aussi prisés puisqu’ils facilitent le vol électronique. Pas besoin de les endommager, leur valeur reste intacte au moment de la revente.

Le directeur général de Coyote, Benoît Lambert, confirme que les équipes “récupèrent 93% des véhicules avec peu ou pas de dégradations”. Forcément, un ancien véhicule ne se vole pas électroniquement et demande de le bidouiller, de casser la vitre, etc.

Les systèmes antivol ne protègent pas totalement

Et ne pensez pas que les systèmes antivol protègent totalement contre les vols. Coyote explique que 60% des voitures volées qui n’en sont pas équipés n’ont jamais été retrouvées. Cela veut donc dire que 40% en étaient dotés mais, malgré tout, elles n’ont pas été récupérées. Comme le souligne Europe 1, les pirates s’adaptent très vite à ces technologies pour les contourner. Le vol n’est plus seulement matériel, il est aussi logiciel : les réseaux sont de mieux en mieux formés.

Source : Europe 1