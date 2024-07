Renault : les voleurs s’attaquent aux caméras de recul, faites très attention

© Envato

Le Groupement des assureurs français pour l’identification et la restitution des véhicules volés (GIE Argos) révélait en début d’année que les Renault Clio IV et Mégane IV étaient les voitures les plus volées en France en 2023.

De quoi logiquement inquiéter les possesseurs de ces véhicules. Si vous avez un véhicule Renault équipé d’une caméra de recul, vous devez aussi rester sur vos gardes. Les malfaiteurs s’en prennent particulièrement à eux ces dernières semaines.

Les voleurs subtilisent les caméras de recul des véhicules Renault récents

Les vols de caméras de recul de véhicules Renault se multiplient depuis quelques semaines. Les propriétaires de Captur ou d’autres modèles récents ont eu le malheur de voir leur logo arrière, là où se trouve l’appareil, subtilisé.

Hessin, s’est rendu dans un garage Renault du sud de Lyon après le larcin et a constaté que trois personnes attendaient déjà pour ça, explique-t-il à actu.fr. « On compte une dizaine de faits, mais pas de recrudescence. Nous sommes toujours mobilisés sur le terrain, et lors de dépôts de plainte, nous enquêtons », assure la police nationale du Rhône.

Sur Leboncoin, on trouve un bon nombre d’annonces pour des caméras de recul, dont une part importante sont vendues à Lyon et dans ses alentours. Les prix particulièrement bas doivent alerter les potentiels acheteurs, tandis que les possesseurs de Renault Captur et autres modèles récents vivant à Lyon et ailleurs seraient bien inspirés de rester sur leurs gardes.

Notez que Volkswagen intègre aussi ses caméras de recul dans le logo à l’arrière sur plusieurs versions de ses véhicules. Malheureusement, les malfaiteurs n’hésitent pas à utiliser les méthodes les plus sournoises pour se faire un peu d’argent, comme le prouve l’arnaque au billet de 50 €.