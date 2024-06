Mercedes : ces voitures profitent de la conduite semi-autonome en France via une mise à jour

© Mercedes

Mercedes ajoute le changement de voie automatique sur les autoroutes pour 15 de ses voitures, dès à présent

La France profite de cette technologie déployée via une mise à jour pour les modèles compatibles ou en sortie d’usine

De nouveaux modèles de Mercedes y auront droit à partir de septembre 2024

Passer d’une voie à l’autre automatiquement sur l’autoroute, c’est la nouvelle fonction de conduite semi-automatique déployée par Mercedes via une mise à jour. Plusieurs de ses véhicules en profitent dans différents territoires européens comme la France. Quels modèles y ont droit et quels pays sont concernés ? On vous résume tout.

À lire > Mercedes n’est plus aussi intéressé par les voitures électriques

Quels modèles et quels pays profitent de la technologie ALC ?

Il s’agit donc d’une fonction de changement de voie automatique (ALC) disponible pour les conducteurs européen. Ce sont 32 membres de l’Union européenne qui y ont droit via le pack d’assistance à la conduite Plus. La technologie est déployée via une mise à jour logicielle “over-the-air” à distance ou nativement en sortie d’usine.

Dans son communiqué, Mercedes dévoile que 15 véhicules peuvent être équipés de cette conduite semi-autonome permettant un changement de voie automatique sur l’autoroute :

Classe C

Classe E

Classe S

GLC

CLE

EQE

EQS

EQS SUV

EQE SUV

Comme l’indique également ce communiqué de Mercedes, ces pays, dont la France, y ont droit :

Albanie

Allemagne

Autriche

Belgique

Bosnie-Herzégovine

Bulgarie

Croatie

Danemark

Espagne

Estonie

Finlande

France

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Macédoine

Monténégro

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Portugal

République tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

Serbie

Slovaquie

Slovénie

Suède

Suisse

© Mercedes

Pour utiliser ce changement de voie automatique, il faut régler la vitesse voulue depuis l’Assistant de régulation de distance actif Distronic. Ensuite, l’assistant directionnel s’occupe de changer de voie lorsque vous êtes sur l’autoroute. Il ne s’agit que d’une technologie semi-automatique, vous restez maître de votre véhicule.

Cette fonction repose sur les capteurs radars et les caméras du véhicule pour dépasser les automobilistes plus lents avec une surveillance continue de l’environnement. Elle permet également de changer de voie automatiquement vers les échangeurs et sorties d’autoroute lorsque vous utilisez le guidage de la navigation GPS. La technologie est active de 80 à 140 km/h sur les autoroutes compatibles avec deux voies séparées à minima et des marquages au sol visibles par les capteurs.

D’autres modèles auront droit à l’ALC en septembre 2024

À partir de septembre 2024, cette mise à jour sera déployée pour environ 200 000 voitures Mercedes déjà livrées en Europe. Ces véhicules rejoindront donc la liste à la rentrée :