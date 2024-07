Asus ROG Ally pas cher : où acheter la console portable au meilleur prix ? 

©ASUS

L’Asus ROG Ally est disponible depuis le 13 juin 2023. Cette console portable dispose de composants plus performants et de capacités supérieures à celles de sa concurrente, la Steam Deck de Valve. Elle est toutefois proposée à un prix bien plus élevé. La gamme s’est élargie de deux autres modèles, avec l’Asus ROG Ally Z1 depuis le 16 octobre 2023, une déclinaison moins onéreuse, mais également moins puissante que le modèle original, et l’Asus ROG Ally X, depuis le 22 juillet 2024. Cette dernière version est la plus puissante de toutes, mais aussi la plus chère vous vous en doutez. Vous souhaitez vous procurer l’une des trois consoles ? Voici où vous pouvez actuellement les trouver au meilleur prix.

Où acheter la Asus ROG Ally au meilleur prix ?

Tandis que le prix de la ROG Ally est de 599,99 €, Asus propose désormais une version moins évoluée de sa console, à un tarif 100 € inférieur. En effet, la ROG Ally Z1 est proposée à 499,99 €. Par ailleurs, le fabricant vient tout juste de commercialiser une version évoluée de son modèle original : l’Asus ROG Ally X. Cette dernière est proposée au tarif de 899,99 €.

En plus d’être disponibles sur la boutique en ligne de la marque, les trois déclinaisons de la console portable le sont également chez de nombreux revendeurs. Il est notamment possible de se les procurer chez la Fnac, Boulanger, Cdiscount ou Amazon.

La famille Asus ROG Ally Asus ROG Ally Z1 Extreme Asus ROG Ally Z1 Asus ROG Ally X Pixmania FR 549€

Fnac 579€

Darty 579€

Amazon 599€

Boulanger 599.99€

E.Leclerc 649€

Cdiscount 678.20€

RueDuCommerce 764.99€ Plus d’offres Fnac 449.99€

Amazon 453.95€

Cdiscount 555.16€

Pixmania FR 574.31€ Son-Vidéo.com 899€

Pixmania FR 899€

Fnac 899.99€

Cdiscount 899.99€

En fonction des revendeurs et des périodes, les prix des consoles peuvent légèrement fluctuer. La console est par ailleurs proposée avec 3 mois d’abonnement gratuit au Game Pass Ultimate.

Quelles caractéristiques pour l’Asus ROG Ally ?

Pour commencer, l’Asus ROG Ally fonctionne avec le système d’exploitation Windows 11. En bref, la ROG Ally est à mi-chemin entre une console portable et un ordinateur. Vous pourrez jouer à vos jeux PC préférés directement depuis cette dernière. D’ailleurs, à l’inverse de la Steam Deck, cantonnée au catalogue Steam, la console d’Asus vous donne accès à un large choix de jeux. Vous pouvez utiliser l’Epic Game Store, le Battle Net, Steam et plus encore.

Pour la partie technique, le console embarque un processeur AMD Ryzen custom Z1 Extreme couplé à 16 Go de RAM LLPDR5. Pour la carte graphique, il s’agit d’une AMD Radeon Graphics basée sur l’architecture AMD RDNA™ 3 compatible avec le ray tracing.

Elle est disponible dans une unique version de 512 Go de stockage SSD, mais il est possible d’ajouter une carte mémoire microSD pour augmenter ce dernier. Elle dispose également d’un écran tactile IPS de 7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

On trouve également un capteur d’empreintes pour la sécurité, un port USB-C et une prise audio combo 3,5mm. Et évidemment, il est possible de connecter l’Asus ROG Ally directement sur un écran pour la transformer en un PC Gamer digne de ce nom. Le tout pour un poids de seulement 608 grammes.

La ROG Ally X

Concernant l’Asus ROG Ally Z1, la version plus accessible se distingue du modèle standard de par ses performances moindres. Cette dernière est en effet équipée d’une puce Ryzen Z1 qui ne dispose que de 4 cœurs GPU, contre 12 sur la Z1 Extreme. Pour le reste, elle propose exactement la même fiche technique que son aînée.

Enfin, l’Asus ROG Ally X, qui est la dernière itération en date, est la plus puissante et la plus endurantes des consoles de la gamme. Cette version profite du même APU que le modèle Z1 Extreme, mais se dote de 24 Go de RAM LLPDR5X, ce qui lui permet de profiter d’un boost de puissance bienvenue, et d’afficher des jeux plus fluides. Concernant les autres améliorations, elle dispose d’un SSD de 1 To, et d’une batterie de 80 WHrs, soit une batterie deux fois plus grande que sur les autres déclinaisons. Elle se démarque en arborant un coloris noir, contre blanc pour les autres modèles. Elle embarque pour finir un port USB 4 en lieu et place de l’interface ROG XG Mobile.

