Cette grotte découverte sur la Lune pourrait servir de base aux astronautes

La Lune abrite une grotte, c’est désormais certain. Située non loin de là où Neil Armstrong a marché en 1969, celle-ci pourrait constituer la base idéale à partir de laquelle des astronautes pourraient explorer notre satellite. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il en existerait des centaines comme elle.

Crédit : Envato

Les premiers humains vivaient dans des cavernes sur Terre. Nous allons maintenant retourner à cette bonne idée sur la Lune : des scientifiques ont découvert sur notre satellite une grotte souterraine qui pourrait servir de future base d’exploration pour les astronautes. Et si l’existence d’une seule grotte est pour l’instant confirmée, les scientifiques suspectent la Lune d’en abriter des centaines.

Alors que l’ambitieux programme lunaire Artemis de la NASA vise à établir une présence humaine sur la Lune d’ici 2030, cette découverte vient tout changer. La colonisation de notre satellite pourrait devenir beaucoup plus aisée, une fois les pionniers de l’espace abrités dans ces grottes.

Des centaines de grottes sur la Lune et autant de bases potentielles

Depuis des décennies, la Lune est soupçonnée d’abriter des grottes sous sa surface. Voilà que des scientifiques italiens ont enfin confirmé leur existence. “Les grottes lunaires sont restées un mystère pendant plus de 50 ans. Il était donc passionnant de pouvoir enfin prouver leur existence“, ont déclaré à l’Associated Press Leonardo Carrer et Lorenzo Bruzzone, de l’université de Trente.

L’équipe estime que ce type de grotte constitue un abri naturel contre “les rayonnements nocifs, les températures et les bombardements de météorites“. Bref, un abri idéal pour des astronautes, alors que la NASA réfléchit à différentes manières de concevoir des bases sur la Lune et sur Mars.

Il faudra bien sûr toujours apporter des matériaux de Terre pour modifier ces grottes et les rendre habitables. Seulement, les cavités déjà formées prémâcheront considérablement le travail, plutôt que de devoir construire des habitations à la surface qui pourraient potentiellement partir en fumée à la moindre météorite.

D’après les données recueillies, les chercheurs estiment que la grotte mesure environ 45 mètres sur 80. C’est 3600 m2 : une belle surface, malheureusement peu lumineuse et dont on ignore encore la hauteur sous plafond. En effet, il n’existe aucune image de l’intérieur de la grotte, dont l’existence a été confirmée via des captations radar.

La grotte se trouve au cœur d’une fosse appelée “Mare Tranquillitatis”, probablement formée à la suite de l’effondrement d’un tube de lave. De nos jours, la Lune n’a plus de volcans actifs, mais il y a des milliards d’années, de la lave s’écoulait dans des vallées, creusant des tubes à travers la surface. Au fil des millénaires, certains de ces tubes sont devenus instables et se sont effondrés, créant des fosses qui abritent potentiellement des grottes comme celle-ci.