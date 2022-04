Cette Tesla Model S Plaid ressemble enfin à un vrai bolide (photos)

Malgré ses caractéristiques de haut vol, la Tesla Model S Plaid est loin d’arborer des courbes sportives. Mais Competiton Carbon vient de dévoiler une version modifiée plus en phase avec ses performances.

La Tesla Model S version bolide – Crédit : Competition Carbon

Force est de constater que la Tesla Model S Plaid a de sacrés arguments à faire valoir sur l’asphalte. Outre une autonomie de 637 km, elle est capable de faire le 0 à 100 km/h en seulement 2,1 secondes. Une capacité d’accélération qui s’ajoute à sa vitesse de pointe de 322 km/h. Véritable fusée sur roues, la Tesla Model S Plaid avait notamment explosé le record de la Porsche Taycan sur le circuit de Nürburgring, obtenant un chrono stupéfiant de 7:30,909.

Toujours est-il qu’elle ne se démarque pas sur le plan visuel. En cause, son design consensuel qui détonne avec celui de ses principales concurrentes au look bien plus attractif. Saluant ses performances, nombre d’utilisateurs militaient ainsi pour que la Plaid bénéficie d’une refonte visuelle. C’est là que Competition Carbon a décidé d’ajouter son grain de sel. La structure vient de publier une flopée de photos montrant le kit de modification sur lequel elle a planché pour rendre justice aux performances de la bête.

Une Tesla Model S Plaid qui donne le ton

Carénage avant reconditionné, nouveaux pare-chocs, passages de roue avant et arrière évasés, bas de caisse allongés, ajout d’un aileron, diffuseur arrière en fibre de carbone… Tout a été pensé pour donner au véhicule un look beaucoup plus dynamique. Pour information, cette mouture sera présentée en grande pompe à l’occasion du SEMA Show de Las Vegas. Un évènement qui se tiendra le 1er novembre prochain.

On ne sait toutefois pas encore si cette version audacieuse sera mise en vente. Le cas échéant, les prix devraient atteindre les sommets. Dans l’attente d’en savoir plus, voici quelques rendus du travail réalisé par Competition Carbon :

Crédit : Competition Carbon

Crédit : Competition Carbon

Crédit : Competition Carbon

Crédit : Competition Carbon

Connue pour son accélération dantesque, la Tesla Model S Plaid souffrirait toutefois d’un problème de freins, lesquels ne seraient pas assez puissants d’après la chaîne YouTube Track Day. Les testeurs avaient notamment estimé que la Plaid était « trop rapide, compte tenu de ses freins médiocres et de son poids ».