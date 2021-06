Tesla : une vidéo dévoile l’accélération surréaliste de la Model S Plaid

La Tesla Model S est si puissante qu’elle peut atteindre les 96 km/h en moins de 2 secondes. C’est assez pour coiffer au poteau toutes les autres voitures en production du marché, et un YouTubeur a voulu nous donner un aperçu de son accélération surréaliste en pleine rue.

Une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Steven Thompson dévoile l’accélération de sa Tesla Model S Plaid, qui s’élance aux côtés d’une Nissan 240SX qui ne peut rien faire pour rivaliser avec la voiture électrique.

Tesla Model S Plaid caractéristiques – Crédit : Tesla

Selon Tesla, la Model S Plaid est la voiture en production la plus rapide du monde, et un conducteur a voulu nous donner un aperçu de sa puissance en effectuant un impressionnant départ arrêté après un feu de signalisation.

La Tesla Model S Plaid est la voiture la plus rapide du constructeur américain, puisque la Model S Plaid+ a été annulée à cause de problèmes de production des cellules 4680. Elle peut atteindre les 96 km/h en seulement 1,99 seconde et les 100 km/h en 2,1 secondes, selon le site officiel de Tesla.

La Tesla Model S Plaid, la nouvelle championne des courses de dragster ?

Dans la vidéo, on peut voir la Tesla Model S Plaid et la Nissan 240SX se lancer avec un départ arrêté en pleine rue. Le conducteur filme la scène de sa Tesla à l’aide d’une caméra à 360° qui nous montre très bien la distance qui se creuse rapidement entre les deux véhicules. En effet, la Nissan 240SX n’a visiblement aucune chance de rattraper la voiture de Tesla.

Dans une autre vidéo, on peut voir les deux voitures s’élancer en ayant déjà une vitesse initiale. Comme vous pourrez le constater, la Tesla Model S est si puissante que le résultat est fondamentalement le même. La Nissan 240SX est laissé très loin derrière, si bien qu’elle finit presque par disparaître de l’horizon.

L’année prochaine, nous devrions voir arriver la nouvelle génération de la Tesla Roadster. Celle-ci deviendra à son tour la voiture la plus rapide du monde, puisque Tesla promet des performances encore plus impressionnantes que la Model S Plaid. En effet, en plus d’offrir près de 1000 km d’autonomie, la supercar pourra abattre le 0 à 96 km/h en seulement 1,1 seconde grâce à un moteur de fusée emprunté à SpaceX.

Source : Steven Thompson