Chat GPT ne répond plus, une panne mondiale touche le service d’IA

ChatGPT, le célèbre service d’intelligence artificielle générative ne fonctionne plus et renvoi un message d’erreur (bad gateway) que vous soyez sur la version gratuite ou payante.

Le site Down Detector qui identifie le pannes en temps réel montre le problème a lieu partout en France. Certaines villes belges et suisses apparaissent aussi sur la carte signalant les erreurs. Mais si l’on en croit les premiers posts sur X, la panne est mondiale et concerne aussi les API.

Pour l’instant, aucune communication officielle en provenance de OpenAI n’a été faite mais il est certain que la société est au courant et tente de réparer la panne.