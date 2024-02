GPT-5 : Sam Altman annonce une intelligence artificielle plus performante sur tous les plans

© Tom’s Guide (avec DALL-E)

Alors que le monde commence seulement à apprivoiser l’IA générative, OpenAI s’active sur tous les fronts. L’entreprise vient notamment de dévoiler Sora, son nouveau modèle capable de créer des vidéos bluffantes de réalisme à partir d’un simple prompt. La firme planche également d’arrache-pied sur le successeur de GPT-4 Turbo, le modèle de langage qui propulse actuellement ChatGPT (pour les abonnés Plus, les autres devant se contenter de GPT-3,5).

Le bien nommé GPT-5 serait beaucoup plus puissant que son prédécesseur. Telle est la promesse de Sam Altman qui vient de faire de nouvelles révélations lors du Sommet mondial des gouvernements. D’après le dirigeant, le futur modèle surclassera GPT-4 dans tous les domaines. “L’essence de l’avancée de GPT-5 réside dans son intelligence générale, qui promet des améliorations dans quasiment toutes les tâches qu’elle entreprend”, assure-t-il.

Plus intelligent, plus rapide, plus performant… Nous nous attendions évidemment à ce que cette prochaine itération surclasse GPT-4. Sinon quel serait l’intérêt de la sortir ? Mais Sam Altman insiste bien sur un point : “Il ne s’agira pas d’une simple mise à niveau, mais bien d’une nouvelle frontière dans la capacité de l’IA à comprendre, interagir et aider”.

Et le dirigeant de faire une comparaison avec les premiers téléphones portables. “Nous avons dépassé le stade de la nouveauté que représentait le fait de passer des appels. Aujourd’hui, nous nous tournons vers l’iPhone 16 des technologies de l’IA”, expose-t-il. Des déclarations prometteuses qui n’ont toutefois pas été ponctuées d’une annonce sur la date de sortie du nouveau modèle. Il se murmure qu’il pourrait débarquer cette année mais il s’agit seulement pour le moment de rumeurs non confirmées.

Pour rappel, OpenAI a déposé la marque GPT-5 au sein de l’United States Patent and Trademark Office l’été dernier. Avant cela, Sam Altman avait martelé que la formation du futur modèle n’avait pas encore débuté. Au vu de ses dernières déclarations, il semblerait que le chantier est désormais bien lancé.