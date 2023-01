ChatGPT : comment l’utiliser avec Siri sur iPhone ?

Siri (image libre)

ChatGPT est un chatbot développé par OpenAI basé sur GPT-3.5. Il a une capacité remarquable à interagir sous forme de dialogue conversationnel et à fournir des réponses qui peuvent sembler étonnamment humaines. À tel point que même Google s’inquiète du succès de ChatGPT.

GPT-3.5 a été formé sur des quantités massives de données et des informations provenant d’Internet, y compris des sources telles que les discussions Reddit, pour aider ChatGPT à atteindre un style de réponse humain.

ChatGPT a également été formé à l’aide de la rétroaction humaine (une technique appelée apprentissage par renforcement avec rétroaction humaine) afin que l’IA apprenne ce que les humains attendent lorsqu’ils posaient une question. On pourrait toutefois s’imaginer poser des questions à voix haute à ChatGPT, comme lors d’une vraie conversation. Sachez que vous pouvez le faire sur iPhone à l’aide de Siri, voici comment. Notez cependant que le comportement de SiriGPT est encore relativement hasardeux.

1. Installez Raccourcis sur votre iPhone

Installez l’application Raccourcis sur votre iPhone si vous ne l’avez pas.

2. Créez un compte OpenAI

Si vous n’avez pas de compte OpenAI, créez-en un gratuitement ici. Une fois cela fait, connectez-vous avec vos identifiants.

3. Générez une clé API

Une fois sur la page d’OpenAi, cliquez sur votre compte (en haut à droite) puis sur View API Keys. Cliquez ensuite sur Create new secret key. Notez votre clé quelque part, ou copiez-la.

4. Téléchargez et configurez SiriGPT sur l’app Raccourcis d’Apple

Prenez votre iPhone, ouvrez Safari et cliquez sur ce lien pour télécharger SiriGPT. Cliquez ensuite sur Ajouter ce raccourci. Appuyez sur les trois points blancs et gris au-dessus du raccourci et dans le bloc de texte, remplacez ADD API KEY HERE par votre clé API GPT-3 créée à l’étape précédente. Validez avec le bouton OK en haut à droite.

Une fois fait, vous pouvez revenir à l’accueil de Raccourcis et sélectionner SiriGPT pour le lancer. Vous devrez lui autoriser la reconnaissance vocale, puis, après avoir posé votre première question, autoriser SiriGPT à envoyer vos données vers OpenAi. Vous pourrez ensuite librement revenir dans l’application Raccourcis pour lancer SiriGPT ou configurer votre iPhone pour lancer SiriGPT depuis les paramètres d’accessibilité (voir notre tutoriel comment transformer le logo Apple en bouton sur iPhone).