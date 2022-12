ChatGPT : Google s’inquiète des extraordinaires performances de l’IA

ChatGPT est le tout nouveau modèle de langage basé sur l’intelligence artificielle développé par OpenAI. Il s’agit d’un chatbot basé sur l’IA qui peut répondre à n’importe quelle question, parler de sujets complexes, comme la physique, les mathématiques, etc. À la vue de ses performances, de grosses sociétés de la tech comme Google commencent à s’en inquiéter.

Lors d’une récente réunion, les employés de Google se sont demandé à haute voix si le dernier chatbot d’OpenAI, ChatGPT, ne serait pas en train de les doubler dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). Une source interne évoque une « opportunité manquée », pour le géant de la technologie, qui avait déjà développé LaMDA, un chatbot IA jugé « trop vivant » par un ingénieur de Google.

ChatGPT : qu’est-ce que c’est et pourquoi Google s’en inquiète ?

ChatGPT est un bot de chat en direct conçu pour fournir à la fois des informations factuelles et des réponses créatives aux requêtes et aux invites des utilisateurs. Même si elle a ses limites, il suffit de lui poser une question pour que ChatGPT vous réponde avec pertinence, en prenant en compte vos précédents échanges. Ses performances sont très étonnantes vis-à-vis de ce qui se fait déjà en ligne.

Certains analystes indépendants estiment que ChatGPT et les modèles d’IA similaires pourraient grignoter les parts de marché de Google et surtout, « perturber sa position en tant que point d’entrée pour les personnes sur Internet ». Le responsable de l’IA chez Google s’en inquiète, même s’il a toutefois déclaré que LaMDA était toujours en développement actif, sous-entendant que la firme de Mountain View ne laisserait pas ChatGPT et les IA du même acabit prendre trop de place.

À lire : Google : l’ingénieur qui affirme qu’une IA dispose d’une conscience a été licencié

Pour Sundar Pichai, PDG de la société mère de Google, Alphabet, Google n’est pas en retard en termes d’IA. Le groupe, qui développe toujours LaMDA donc, souhaite « protéger sa réputation » en proposant un jour une intelligence artificielle capable de fournir des sources d’informations exactes, chose sur laquelle on ne peut pas toujours compter avec ce genre de systèmes.

Pour essayer ChatGPT :

Visitez le site officiel de ChatGPT.

Créez un compte.

Sélectionnez Pour usage personnel.

Choisissez la fonction que vous désirez. Pour une conversation, cliquez sur Q&A.

Tapez vos questions à côté de Q :.

Cliquez sur Envoyer et attendez que la réponse apparaisse (cela marche en français).

Source : CNBC