ChatGPT : un étudiant développe une application anti-triche qui détecte les textes générés par l’IA

Disponible au grand public depuis plusieurs semaines, ChatGPT révolutionne le monde de la tech. C’est un prototype de chatbot d’intelligence artificielle créé par OpenAI. ChatGPT est un véritable outil conversationnel capable de répondre à n’importe quelle question et de générer un dialogue avec un langage humain naturel. Il fallait donc s’attendre à une vague d’étudiants qui utilisent ChatGPT pour faire générer leurs devoirs et dissertations.

Un clavier d’ordinateur © Sergi Kabrera / Unsplash

Certains sont passionnés par ChatGPT tandis que d’autres craignent les performances de l’outil. Même Google s’inquiète des extraordinaires performances de l’IA. Pour les professeurs, ChatGPT peut être un véritable fléau. Comment savoir si les étudiants n’ont pas utilisé l’IA pour tricher ? Heureusement, Edward Tian a développé une application qui reconnaît les textes générés par l’intelligence artificielle.

À lire aussi > Rire sincère ou forcé, cette IA analyse votre LOL

GPTZero, la solution anti-triche ultime contre ChatGPT ?

Étudiant en informatique, Edward Tian a développé pendant les fêtes une web-application qu’il appelle GPTZero en référence à ChatGPT. Comme il l’a expliqué sur Twitter, « j’ai passé le Nouvel An à construire GPTZero – une application qui peut détecter rapidement et efficacement si un texte a été écrit par ChatGPT ou par un humain ».

here's a quick demo with john mcphee's "frame of reference" pic.twitter.com/WphxfxxFdr — Edward Tian (@edward_the6) January 3, 2023

On voit bien dans la vidéo de démonstration ci-dessus qu’il suffit de copier-coller n’importe quel texte dans GPTZero. L’application indique ensuite si le texte a probablement été écrit par une intelligence artificielle ou un humain. GPTZero a rencontré un tel succès qu’elle était en panne seulement quelques heures après son déploiement. Edward Tian affirme avoir déjà eu plus de 10 000 utilisateurs. D’ailleurs, l’étudiant a déjà déployé une mise à jour afin de « réduire considérablement le taux de faux positifs et améliorer les résultats de sortie ».

Quand on lui pose la question, ChatGPT se décrit elle-même comme étant « un grand modèle de langage formé par OpenAI. Je suis là pour vous aider à répondre à vos questions et vous fournir des informations sur un large éventail de sujets ». Ses réponses sont tellement naturelles qu’il n’est effectivement pas toujours évident de se rendre compte que le texte n’a pas été écrit par un humain. GPTZero pourrait donc se révéler particulièrement utile pour les écoles et les universités.

Source : Polygon