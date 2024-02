« ChatGPT devient fou » : le chatbot d’OpenAI déraille et vous n’êtes pas seuls

ChatGPT

ChatGPT, le célèbre chatbot développé par OpenAI, a brièvement déraillé en ce milieu de semaine, laissant perplexes de nombreux utilisateurs et observateurs.

Cette semaine, des captures d’écran apparaissent sur les réseaux sociaux, illustrant des réponses pour le moins étranges de la part de ce qui est considéré comme une prouesse de l’intelligence artificielle. Ces interactions, oscillant entre le burlesque et l’incompréhensible, marquent un moment inhabituel dans le parcours jusqu’alors impressionnant du chatbot.

ChatGPT : le chatbot a brièvement perdu les pédales

Les utilisateurs ont signalé des réponses enchevêtrées dans un mélange confus de langues, incluant des mots d’anglais, d’espagnol ancien et de latin, ou des phrases en anglais complètement dénuées de sens.

Un utilisateur, sous le pseudonyme u/JUBAnonymous, a partagé son expérience sur le subreddit dédié à ChatGPT, où il demandait au chatbot de réfléchir à l’hypothèse d’un monde créé il y a seulement cinq secondes. La réponse de ChatGPT fut un paragraphe décousu, sautant d’une langue à l’autre, loin de la cohérence attendue.

Toujours sur Reddit, l’expérience de u/triangalicious est un autre exemple de ce dérèglement temporaire. Sa demande au chatbot a généré une réponse absurde, parsemée de termes et de concepts sans lien apparent.

OpenAI, la société mère de ChatGPT, a rapidement réagi en reconnaissant le problème sur sa page de statut dédiée. « Nous enquêtons sur des rapports faisant état de réponses inattendues de la part de ChatGPT. Le problème a été identifié et est actuellement en cours de résolution. Nous continuons à surveiller la situation », a déclaré la société, signalant une prise en charge active du dysfonctionnement.

Et oui : les chatbots, malgré leur avancée, restent sujets à des failles inattendues, rappelant leur nature intrinsèquement artificielle et leur dépendance à des algorithmes complexes et parfois imprévisibles. Rappelons qu’il avait par exemple dévoilé des numéros de carte bleue et d’autres infos sensibles il y a peu.

En revanche, une question se pose : était-ce un bug isolé affectant une minorité d’utilisateurs ou le symptôme d’un problème plus profond au cœur de l’IA de ChatGPT ? De notre côté, après essai, nous n’avons rien remarqué de particulier.