ChatGPT : vous vous ennuyez ? Voici 8 jeux à faire avec le chatbot

ChatGPT

Les grands modèles de langage (LLM) comme ChatGPT et Gemini ont modifié notre façon d’interagir avec la technologie. Ces chatbots, incroyablement sophistiqués, peuvent comprendre et répondre à vos saisies de texte d’une manière étonnamment conversationnelle. Nous pensons souvent aux LLM comme des outils de productivité, mais saviez-vous qu’ils peuvent également être aussi des sources de divertissement ?

Que vous recherchiez une distraction rapide ou une expérience immersive plus longue, ChatGPT peut vous offrir des heures de jeu. Notez qu’un à abonnement ChatGPT Plus est nécessaire pour plusieurs d’entre eux (environ 20 € par mois), mais avons également inclus des options intéressantes que vous pouvez essayer avec la version gratuite.

Voici 8 jeux à jouer avec ChatGPT

Pour lancer un jeu, rendez-vous sur l’onglet « Explorer les GPT » à gauche dans le menu et rentrez son nom. La plupart ci-dessous sont en anglais, mais vous pouvez faire les prompts en français. Il y a également plein d’autres petits jeux textuels en français, comme « Jeu d’aventure textuel », etc. Gardez en tête qu’ils sont loin d’être parfaits, mais vous y trouverez peut-être de l’intérêt.

1. Aventures rétro

Plongez dans des mondes fictifs et vivez des aventures extraordinaires grâce à ce jeu d’aventure à choix multiples. Vous pouvez choisir n’importe quel univers, de Harry Potter à Marvel, et le LLM créera une histoire unique pour vous.

2. PokedexGPT

Que vous soyez un fan inconditionnel ou un simple curieux, PokedexGPT vous dévoilera tous les secrets des Pokémon. Posez-lui des questions sur leurs caractéristiques, leurs évolutions ou leur place dans l’univers Pokémon, et il vous fournira des réponses complètes et détaillées. Vous pouvez même tester vos connaissances avec des quiz ou participer à des jeux de devinettes.

3. LLM Riddles

Prêt à relever un défi mental ? LLM Riddles vous propose une collection d’énigmes et de casse-têtes logiques pour stimuler votre esprit. Des devinettes classiques aux problèmes de logique complexes, il y en a pour tous les goûts.

4. Book Quest Adventure

Avis aux amateurs de livres et aux joueurs de RPG ! Book Quest Adventure vous permet de vivre vos histoires préférées de manière inédite. Choisissez un livre, que ce soit un grand classique ou une œuvre moins connue, et le LLM le transformera en une aventure interactive textuelle. Vous pourrez influencer le déroulement du récit, faire des choix cruciaux et explorer des chemins que les personnages originaux n’auraient jamais empruntés.

5. Retail Rumble

Entrez dans la peau d’un employé de commerce et affrontez des clients “déraisonnables” dans ce jeu hilarant et surprenant. Le principe est simple : vous devez désamorcer les situations tendues et satisfaire les exigences parfois absurdes des clients pour éviter qu’ils ne se déchaînent. Un jeu original et amusant qui vous fera réfléchir sur les relations clients.

6. DnD GPT

Fan de Dungeons & Dragons mais vous n’avez pas de groupe de joueurs ou de maître de jeu ? DnD GPT est fait pour vous ! Ce LLM peut vous guider à travers des aventures solo ou des campagnes complètes avec plusieurs personnages. Il vous aidera à créer des intrigues captivantes, à développer vos personnages et à respecter les règles du jeu.

7. Evil.AI

Unissez vos forces pour empêcher une intelligence artificielle malveillante de conquérir le monde dans ce jeu de stratégie captivant. Affrontez l’IA lors de combats tactiques au tour par tour, utilisez votre créativité et votre ruse pour déjouer ses plans et sauvez l’humanité. Un jeu intense qui met vos capacités à l’épreuve.

8. Jeux basés sur des invites

ChatGPT vous propose une variété de jeux textuels gratuits pour vous divertir. Vous pouvez tester des classiques comme 20 questions ou Devinette, créer des poèmes ou des histoires en collaboration, ou encore inventer vos propres aventures dans un univers fictif.

N’oubliez pas que ChatGPT n’est encore qu’un modèle de langage, attendez-vous donc à des bizarreries ou des actions illogiques occasionnelles. Ces jeux mettent moins l’accent sur des règles strictes et favorisent plutôt l’imagination et le plaisir.