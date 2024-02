ChatGPT : voici pourquoi le chatbot d’OpenAI est devenu fou

ChatGPT est un outil diablement pratique capable de satisfaire un grand nombre de requêtes. Mais un petit grain de sable peut facilement enrayer sa machine. Par le passé, des pannes sont déjà survenues comme en novembre dernier quand le chatbot était brièvement devenu inaccessible. Mardi dernier, les utilisateurs ont toutefois été confrontés à un dysfonctionnement inédit. C’est comme si l’agent conversationnel avait totalement perdu la tête.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs ont signalé que ChatGPT débitait du texte décousu, mélangeant les langues et les mots. Des réponses dénuées de toute cohérence qui ont logiquement fait tiquer les internautes habitués aux performances de haut vol du chatbot. Les textes générés sont parsemés de formulations absurdes et d’assemblages de concepts n’ayant aucun lien entre eux. Après avoir mené l’enquête et résolu le problème, OpenAI vient de dévoiler les raisons de cette crise passagère.

ChatGPT devient fou : OpenAI fournit des explications techniques

Sur son tableau de bord, l’entreprise de Sam Altman a fourni quelques explications. La crise a été causée par “une optimisation de l’expérience utilisateur” coupable d’avoir fait dysfonctionner “la manière dont le modèle traite le langage”. Le problème est survenu le 20 février, soit le jour où les utilisateurs ont dénoncé massivement les dysfonctionnements épineux constatés sur ChatGPT.

Voici l’explication technique fournie par OpenAI : “Les grands modèles de langage génèrent des réponses en échantillonnant des mots aléatoirement, en se basant en partie sur des probabilités. Leur ‘langage’ est composé de nombres qui correspondent à des jetons. Ici, le problème s’est manifesté à l’étape où le modèle sélectionne ces nombres”, précise l’entreprise.

A l’instar d’une mauvaise traduction, le modèle a opté pour “des nombres légèrement erronés”. Cela a poussé ChatGPT à générer des réponses incohérentes truffées de “séquences de mots n’ayant aucun sens”. “Plus techniquement, les noyaux d’inférence produisaient des résultats incorrects lorsqu’ils étaient utilisés dans certaines configurations GPU”, conclut OpenAI.

Les IA génératives sont décidément très capricieuses. Il y a peu, OpenAI a dû mettre à jour ChatGPT afin de soigner GPT-4 Turbo de la paresse. Le modèle phare refusait d’effectuer certaines tâches.