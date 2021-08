Chine : les mineurs sont limités à 3h de jeux vidéo par semaine

La Chine durcit les règles concernant les jeux vidéo et les jeunes de moins de 18 ans. L’objectif est de réduire le temps passé devant les écrans à jouer aux jeux vidéo. Désormais, les mineurs sont limités à 3h de jeux vidéo par semaine. Ils ne peuvent pas non plus jouer 3h d’affilée le week-end par exemple. Trois créneaux d’une heure ont été implémentés le vendredi, le samedi et le dimanche.

Un enfant joue à un jeu Pokémon – Crédit : Kelly Sikkema / Unsplash

Durant ces trois jours, les mineurs peuvent jouer de 20h à 21h seulement. Ils peuvent aussi jouer à ces heures précises pendant les jours fériés et les vacances. En dehors de ces plages horaires, les jeunes doivent donc trouver d’autres activités pour se divertir ou travailler pour assurer leur réussite scolaire. Il n’y a en tout cas pas de jeux vidéo autorisés durant la semaine.

La Chine devient encore plus stricte pour éviter l’addiction aux jeux vidéo

Il y a quelques semaines, nous vous annoncions qu’un nouveau système de reconnaissance faciale avait été déployé par Tencent Games en Chine pour limiter le temps de jeu des mineurs. Les enfants de moins de 13 ans pouvaient jouer une heure par jour. Les adolescents entre 13 et 18 ans avaient droit à deux heures par jour. De plus, ils ne pouvaient pas jouer entre 22h et 8h du matin. Une identification faciale était requise pour jouer en ligne.

Si ces mesures semblaient strictes, les nouvelles mises en place par le gouvernement chinois le sont bien plus. Comme Reuters l’a rapporté, un porte-parole de la NPPA (National Press and Public Administration) a déclaré que : « les adolescents sont l’avenir de notre patrie. La protection de la santé physique et mentale des mineurs est liée aux intérêts vitaux du peuple et à la culture de la jeune génération à l’ère du renouveau national ».

Selon une récente étude, les jeunes adolescents ne devraient pas dépasser une heure de jeux vidéo par jour. Néanmoins, les règles chinoises sont encore plus restrictives puisqu’elles imposent une plage horaire spécifique et des jours bien précis. De nombreuses personnes se révoltent déjà en ligne sur les réseaux après l’annonce de ces nouvelles mesures. Enfin, nous ne savons pas encore comment la limite de temps de jeu sera implémentée par les géants du jeu vidéo comme Tencent. Il y a quelques années, Tencent avait déjà mis en place une limite pour les mineurs dans le jeu mobile Honor of Kings.

Source : Slash Gear