PS Plus : cette fonctionnalité est gratuite pendant un temps limité, ne tardez pas !

Le PS Plus permet d’accéder à de nombreux avantages dont le multijoueur en ligne. Bonne nouvelle, ce dernier devient gratuit le temps d’un week-end pour les personnes non abonnées. Un bon prétexte pour défier vos amis par écrans interposés.

Le PlayStation Plus se découpe désormais en trois abonnements. Ces derniers ont un socle commun de fonctionnalités à l’instar des jeux mensuels, du stockage dans le cloud, du jeu en partage et du multijoueur en ligne. C’est justement ce dernier qui nous intéresse aujourd’hui. Pendant un temps limité, le multijoueur en ligne sera accessible gratuitement pour les personnes n’ayant pas d’abonnement. Une offre bienvenue qui devrait en satisfaire plus d’un.

Du 17 au 18 février, il sera donc possible d’accéder gratuitement au multijoueur. Vous pourrez ainsi défier vos amis pendant le week-end ou affronter les joueurs du monde entier depuis votre domicile. Tous les jeux disposant d’un mode multijoueur sont évidemment éligibles. Vous pourrez notamment taquiner le ballon sur EA Sports FC 24, vous amuser sur GTA 5 ou faire un carnage sur Call of Duty: Modern Warfare III.

PS Plus : le multijoueur est gratuit pendant une durée limitée

Si vous aviez prévu un week-end de gaming, cette offre arrive au moment opportun. Notez toutefois qu’elle vous donnera seulement accès gratuitement au multijoueur. Vous ne pourrez pas récupérer les jeux des catalogues Extra et Premium ou mettre la main sur les jeux offerts du mois. A noter que ce n’est pas la première qu’une telle offre est proposée aux joueurs. En décembre dernier, Sony avait également rendu le multijoueur gratuit le temps d’un week-end.

Pour rappel, il faut au moins avoir souscrit l’offre Essential (8,99€/mois) pour profiter du multijoueur en ligne.

En février, le PlayStation Plus a offert comme à l’accoutumée trois jeux à ses abonnés. Outre le jeu de tir Foamstars, les joueurs ont pu récupérer Rollerdrome et Steelrising. De leur côté, les abonnés Extra et Premium pourront se frotter dès le 20 février à cette nouvelle sélection élargie :

