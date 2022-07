Chris Evans regrette son iPhone 6S et son bouton « Home »

À l’instar de nombreux utilisateurs d’iOS, Chris Evans regrette lui aussi la disparition du célèbre bouton « Home » sur les iPhone. Ce bouton était autrefois la marque distinctive des iPhone, équipant chaque modèle d’une année sur l’autre. Cependant, Apple s’en est progressivement débarrassé. Après le « bouton » tactile de l’iPhone 7 en 2016, l’iPhone X sorti en 2017 a marqué la fin officielle du bouton « Home » des appareils à la pomme.

Chris Evans dans Free Guy – Crédit : 20th Century Studios

Chris Evans n’est pas fan de ce changement et c’est pourquoi il a gardé son petit iPhone 6S aussi longtemps que possible. Rappelons que l’iPhone 6S est sorti le 25 septembre 2015. Après plusieurs années de bons et loyaux services, l’iPhone 6S de Chris Evans a finalement rendu l’âme, mais il manque déjà à son propriétaire.

Le bouton « Home » de l’iPhone 6S et sa taille compacte manquent déjà à Chris Evans

Dans un post Instagram partagé il y a quelques semaines, Chris Evans a annoncé la fin de son iPhone 6S qu’il a remplacé par un iPhone 12 Pro. « RIP iPhone 6S. Nous avons passé un bon moment. Ton bouton d’accueil va me manquer. La bataille nocturne pour essayer de te faire charger ou tes chutes soudaines de 100 % de batterie à 15 % et à complètement morte en quelques minutes ne me manqueront pas », a déclaré l’acteur dans son post.

En plus du bouton d’accueil, Chris Evans regrette aussi la forme compacte de l’iPhone 6S. Au cours d’une récente interview accordée à Collider (à voir ci-dessous), l’acteur qui joue dans The Gray Man bientôt disponible sur Netflix a donné plus de détails sur ses préférences de smartphone. Il a expliqué que : « j’ai l’impression que mon nouveau téléphone est trop lourd. Je sais que ça fait de moi le plus vieux dinosaure du monde ». Chris Evans trouve effectivement que son iPhone 12 Pro est trop grand et trop lourd. « Parce que pendant que je le tiens, j’utilise l’auriculaire pour le caler et il semble trop lourd. C’est trop lourd », a-t-il ajouté.

Chris Evans regrette donc l’époque des smartphones où les constructeurs faisaient la course au poids le plus léger et à l’épaisseur la plus fine. Désormais, les smartphones, y compris les iPhone, sont devenus plus lourds, plus épais et plus encombrants pour accueillir des composants plus performants.

Source : The Verge