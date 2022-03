Chrome est maintenant plus rapide que Safari sur macOS d’après Google

Comme Google l’a annoncé aujourd’hui, la version 99 de Chrome sur macOS parvient à marquer 300 points sur le benchmark Speedometer, qui a été initialement développé par l’équipe WebKit d’Apple. Ceci, souligne Google, est la performance la plus rapide de tous les navigateurs à ce jour. L’équipe Chrome affirme que sa dernière version est 43 % plus rapide qu’il y a environ un an et demi. Et dans quelques semaines, c’est la version 100 qui arrive. Ce qui laisse de la place pour encore plus de progrès.

Chrome est plus rapide que Safari sur macOs – Crédits : Mohamed J/Flickr

« Nous appuyant sur de nombreux changements de performances au cours de l’année dernière, nous avons activé ThinLTO dans M99, une technique d’optimisation de construction qui donne la priorité au code axé sur la vitesse du navigateur. Le résultat ? (…) Chrome 7 % plus rapide que Safari. »

Chrome a su tirer partie de la Puce M1

Pour bien comprendre ces 43 % d’évolution en termes de rapidité, il ne faut pas oublier de les contextualiser. Ils ont été aussi permis par l’avènement de la puce M1. Si Chrome n’était que passablement convaincant sur ces premiers essais bénéficiant de ce nouveau matériel, cette dernière année, ses développeurs ont bien avancé sur la marge d’évolution offerte.

Néanmoins, nous ne pouvons pas affirmer qu’il s’agisse d’une différence spectaculaire avec les autres navigateurs disponibles sur Os. Ces technologies ont aujourd’hui atteint une telle maturité que les progrès ne se font sentir que doucement. S’il y a une révolution pour les navigateurs internet, c’est qu’ils travaillent maintenant ensemble pour normaliser leurs développements.

Rien en vue pour l’instant pour les utilisateurs de Windows. Mais sur Android, Chrome verra également quelques améliorations. Le chargement d’une page devrait désormais être 15 % plus rapide, selon la société. 15 % c’est peu, mais c’est toujours ça de gagné. De plus, ils sont à ajouter aux progrès faits au niveau de l’omnibox depuis novembre donnant 4 fois plus de chance d’avoir un résultat en moins d’une demi-seconde.

À lire aussi > Google : comment changer l’arrière-plan de son moteur de recherche ?

Source : TheVerge