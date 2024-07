Comparatif des navigateurs : Chrome, Edge, Firefox et plus, qui est le plus rapide ?

Google Chrome justifie-t-il sa toute-puissance sur le marché des navigateurs internet actuellement ? Face à Firefox, le browser de Google est-il vraiment le plus rapide et le plus réactif ? Voici la réponse.

Au moment de choisir le meilleur navigateur internet pour son usage personnel, de nombreux paramètres rentrent compte. Respect de la vie privée, compatibilité avec les sites internet, consommation en ressources… mais le facteur prioritaire numéro 1 reste la vitesse et la réactivité du browser. Pour y voir plus clair, le média PC World s’est lancé dans un test complet de tous les navigateurs internet les plus populaires actuellement.

Google Chrome est le navigateur le plus rapide actuellement

Le résultat est clair et net selon PC World. Google Chrome est le navigateur le plus rapide face à :

Mozilla Firefox

Microsoft Edge

Opera

Vivaldi

Brave

Google a franchi la ligne d’arrivée le premier. Pour arriver à ce résultat, les performances du navigateurs ont été analysées par trois outils d’évaluation gratuits :

Jetstream2, axé sur la partie assemblage et Javascript.

Speedometer 3.0, pour tester le rendu des pages web.

Motionmark 1.3, pour évaluer les animations dans le navigateur.

PC World a effectué ses tests sur un PC décrit comme de “milieu de gamme“. La configuration est toutefois récente, avec un processeur AMD Ryzen 5 3600, une carte graphique Nvidia RTX 3060 Ti, 16 Go de mémoire DDR4-3200 et un disque dur SSD Samsung 970 Evo. Le choix du système d’exploitation est curieux : Windows 10, plutôt que 11. Mais après tout, son usage reste davantage représentatif du marché.

En résumé, Chrome est arrivé premier dans Speedometer et deuxième dans les deux autres benchmarks. Dans Jetstream2 et Motionmark, cela s’est joué de très peu face à Opera et Edge, faisant clairement du navigateur de Google le plus rapide face à la concurrence.

Mais comme mentionné plus haut, la vitesse n’est pas le seul paramètre qui doit rentrer en compte dans le choix d’un navigateur. Le test n’aborde pas la question de l’utilisation des ressources et de l’efficacité, qui impacte l’autonomie de la batterie pour les ordinateurs portables. Dans ce domaine, Chrome traîne justement une mauvaise réputation et Google a déployé au fil des années des mesures pour tempérer la gourmandise de son navigateur en mémoire vive.

Par ailleurs en matière de respect de la vie privée, Chrome est loin d’être un exemple. Le business modèle de Google repose précisément sur la collecte et le traitement des données personnelles. L’entreprise est régulièrement cible de critiques à cause de cela.