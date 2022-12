Chrome : voici les meilleures extensions de 2022, selon Google

À l’approche de la fin d’année, les géants de la tech sont nombreux à partager des bilans sur l’année passée. On pense notamment à TikTok qui a dévoilé les vidéos les plus virales de 2022 ou encore à Spotify qui a annoncé les chansons les plus écoutées de l’année. De son côté, Google a partagé les meilleures extensions de Chrome. Que ce soit pour la productivité, la concentration, l’apprentissage ou encore le divertissement, ces extensions servent à faciliter la navigation sur le navigateur.

Google Chrome © Google

Les meilleures extensions de Chrome n’ont pas été choisies en fonction de leur popularité et de leur nombre de téléchargements. Elles ont effectivement été sélectionnées en se basant sur les préférences de Google. Le géant de Mountain View a effectivement précisé qu’il s’agit de ses « extensions Chrome préférées de l’année qui ont inspiré la joie, nous ont aidés à apprendre et nous ont permis de rester productifs ». Il y a 12 extensions au total. Elles sont réparties dans les catégories suivantes : la productivité, la concentration, l’apprentissage et le divertissement.

Meilleures extensions de Chrome pour la productivité

Ces extensions servent à améliorer votre productivité sur le navigateur pour travailler plus rapidement et plus efficacement.

Tango : cette extension génère automatiquement des tutoriels avec des captures d’écran recadrées.

: cette extension génère automatiquement des tutoriels avec des captures d’écran recadrées. SwiftRead : elle vous permet de lire deux à trois fois plus rapidement en utilisant la même technique visuelle que les lecteurs les plus rapides du monde.

: elle vous permet de lire deux à trois fois plus rapidement en utilisant la même technique visuelle que les lecteurs les plus rapides du monde. LINER : c’est un assistant de recherche personnalisé pour organiser plus facilement les informations importantes.

: c’est un assistant de recherche personnalisé pour organiser plus facilement les informations importantes. Compose AI : cette extension complète vos phrases grâce à l’intelligence artificielle pour vous permettre d’écrire plus rapidement.

: cette extension complète vos phrases grâce à l’intelligence artificielle pour vous permettre d’écrire plus rapidement. VisBug : un outil open-source pour modifier facilement la mise en page des pages Web.

: un outil open-source pour modifier facilement la mise en page des pages Web. Check US Visa Slots : uniquement destinée aux utilisateurs indiens, cette extension permet de connaître les dernières disponibilités de rendez-vous pour obtenir un visa américain.

Meilleures extensions de Chrome pour la concentration

Ces extensions vous permettent d’améliorer votre concentration sur le navigateur en optimisant les onglets, en organisant des espaces de travail, etc.

Workona Tab Manager : cette extension vous permet de gérer vos onglets ouverts, d’organiser vos projets et de créer des espaces de travail.

: cette extension vous permet de gérer vos onglets ouverts, d’organiser vos projets et de créer des espaces de travail. CrxMouse Chrome Gestures : elle vous permet de naviguer encore plus rapidement avec des raccourcis de navigation.

Meilleures extensions de Chrome pour l’apprentissage

Ces extensions facilitent l’apprentissage aussi bien pour les étudiants que pour les professeurs dans le monde entier.

Equatio : vous pouvez créer facilement des équations mathématiques, des formules et des questionnaires sur ordinateur.

: vous pouvez créer facilement des équations mathématiques, des formules et des questionnaires sur ordinateur. MyBib : Free Citation Generator : cette extension génère automatiquement les citations et des bibliographies pour les étudiants.

Meilleures extensions de Chrome pour le divertissement

Ces extensions sont orientées vers le divertissement. Elles s’adressent d’ailleurs plus particulièrement aux jeux vidéo et au visionnage de séries et films en ligne.

eJOY : cette extension vous permet d’apprendre une nouvelle langue en regardant des séries et films avec des sous-titres en deux langues différentes.

: cette extension vous permet d’apprendre une nouvelle langue en regardant des séries et films avec des sous-titres en deux langues différentes. RoPro : dédiée aux joueurs de Roblox, cette extension ajoute plusieurs douzaines de fonctionnalités au jeu.

Source : Google