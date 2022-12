TikTok : voici les 10 vidéos les plus virales de 2022

TikTok vient de publier la liste des vidéos les plus virales dans le monde en 2022. Il y en a pour tous les goûts : de la musique, des animaux, de l’humour, etc. On s’aperçoit cependant que le nombre de vues est en baisse par rapport à l’année dernière.

Après Spotify qui a partagé les chansons les plus écoutées de l’année, c’est au tour de TikTok de faire un récapitulatif de l’année. Le réseau social préféré des jeunes a publié la liste des vidéos les plus virales de 2022. Ce sont les vidéos qui ont été les plus vues, les plus aimées et qui ont suscité le plus grand nombre de commentaires. Elles cumulent évidemment toutes plusieurs centaines de millions de vues.

Une vidéo TikTok © Amanda Vick / Unsplash

Même si l’utilisation des données personnelles des utilisateurs TikTok inquiète le FBI, le réseau social reste toujours l’un des plus populaires dans le monde. Ses utilisateurs sont friands de vidéos courtes en tous genres, que ce soit de la musique, des animaux mignons, de la danse, de l’humour, etc.

La girafe en chocolat par le chef pâtissier Amaury Guichon est la vidéo TikTok la plus virale aux États-Unis

En plus de montrer les contenus qui ont eu le plus de succès en 2022, le top 10 de TikTok révèle aussi quelque chose d’important en ce qui concerne les courtes vidéos. Chaque année depuis trois ans, le nombre de vues de la vidéo la plus virale est en baisse. Prenons l’exemple du top 10 des vidéos les plus virales aux États-Unis.

La première est celle du chef pâtissier franco-suisse Amaury Guichon (voir ci-dessous) où il montre la création d’une énorme girafe entièrement en chocolat. Cette vidéo a été vue plus de 308 millions de fois. C’est énorme, mais ce n’est pas autant qu’en 2021 ou qu’en 2020. En effet, la vidéo la plus virale de 2021 était un clip de danse filmé par un drone qui avait cumulé plus de 314 millions de vues. En 2020, une vidéo de la star Bella Poarch avait dépassé le demi-milliard de vues.

Cela prouve donc que le nombre de vues des vidéos TikTok est en baisse chaque année. Néanmoins, ces chiffres ne signifient pas pour autant que moins de personnes utilisent TikTok. Le réseau social ne l’a pas précisé, mais il est aussi possible que davantage de vidéos soient regardées dans l’ensemble, même si elles n’atteignent pas des records de vues. Quoi qu’il en soit, voici le top 10 des vidéos les plus virales aux États-Unis en 2022.

@lizzo I would’ve given my left coochie lip to be at the spring awakening reunion show 😭 ♬ About Damn Time – Lizzo

@jimmydarts Tom is no longer homeless and now has a full time job that he loves ❤️ ♬ original sound – Jimmy Darts

Source : The Verge