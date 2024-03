Citroën ë-C3 et Peugeot e-3008 : leurs autonomies revues à la baisse, quelle explication ?

E-C3 et E-3008 © Citroen, Peugeot

L’annonce avait fait grand bruit : la nouvelle Citroën ë-C3, SUV électrique abordable, promettait une autonomie de 320 km. Mais surprise, en se rendant sur le site officiel du constructeur, on constate que l’autonomie a été revue à la baisse, passant à 300 km. Même constat pour le Peugeot e-3008, dont l’autonomie annoncée de 700 km est désormais de 680 km.

Citroën ë-C3 : 320 km promis, 300 km livrés, même constat pour l’e-3008

Adieu les 320 km d’autonomie annoncés pour la ë-C3 ! La fiche produit officielle affiche désormais 300 km, un chiffre bien moins vendeur et qui met à mal le potentiel de la voiture face à ses concurrentes. La déception est grande pour les clients potentiels qui s’attendaient à une plus grande liberté de mouvement.

Dans son e-book, et sur le site officiel de la ë-C3, on voit bien affiché les 300 km d’autonomie :

Le SUV électrique de Peugeot n’échappe pas à la révision à la baisse : l’autonomie de la version “Grande Autonomie” passe de 700 km à 680 km. Si la différence peut paraître minime, elle représente tout de même une perte de 3 % de l’autonomie annoncée initialement.

Même constat donc sur le site officiel de Peugeot :

Alors, simple erreur, ou manipulation des chiffres ? Stellantis, le groupe automobile qui chapeaute Citroën et Peugeot, a-t-il sciemment exagéré les autonomies de ses véhicules pour séduire les clients ? Après tout, 700 km sonnent plus vendeur que 680 km, et 320 km plus attrayant que 300 km.

Mais les batteries pourraient bien aussi être la cause de ces baisses d’autonomie. Le Peugeot e-3008 utilise d’abord des batteries chinoises BYD, puis des NMC françaises d’ACC, dont les densités et les performances peuvent être légèrement différentes. La ë-C3, elle, utilise des batteries LFP chinoises de SVOLT, sans changement de fournisseur. La source du problème reste donc à identifier, même si nous avons déjà un premier élément de réponse.

Face à la polémique, Peugeot a réagi auprès de nos confrères de Numerama, invoquant une « marge de sécurité » pour les publicités diffusées avant l’homologation officielle des véhicules. Le constructeur affirme que les autonomies réelles seront confirmées après les tests officiels.

Il faudra donc attendre les résultats des tests d’homologation pour savoir si les autonomies annoncées par Stellantis étaient réalistes ou non. En attendant, les clients potentiels de la Citroën ë-C3 et du Peugeot e-3008 sont en droit de se poser des questions et de s’interroger sur la fiabilité des informations communiquées par le constructeur.