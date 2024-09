Classement DXOMARK, la caméra de l’iPhone 16 Pro Max doit se contenter de la 4e place

Source – Apple

La nouvelle gamme d’iPhone proposée par Apple en cette fin d’année 2024, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max, propose des appareils puissants, équipés de la fameuse puce A18 Pro. Ils sont, bien entendu, conçus pour fonctionner avec Apple Intelligence, le nouveau système d’intelligence artificielle proposé par la marque à la pomme.

Dotés de nouvelles technologies, les iPhone de la gamme 16 proposent un chargement par port USB-C abandonnant enfin définitivement le lightning, pour de meilleurs résultats de charge, bien qu’il soit resté bloqué en USB 2.0 (ceci est d’ailleurs amélioré par les versions Pro et Pro Max qui sont en USB 3.0).

Tout ça, c’est très bien, mais côté photo ça donne quoi ? Greg Joswiak, vice-président principal du Worldwide Marketing d’Apple, promet la possibilité de “modifier des photos sans lever le petit doigt”, ou de “filmer son prochain chef-d’œuvre en Dolby Vision 4K à 120 ips”.

De quoi faire rêver les utilisateurs.

Que vaut la caméra de l’iPhone 16 Max ?

Le site internet français DXOMARK, bien connu pour ses tests et évaluation de smartphones et appareils photos, a réalisé une étude complète du nouveau système proposé par Apple sur son iPhone 16. Le but du test est de réaliser une mesure de performance en photo, vidéo, et qualité du zoom.

Rappelons que l’iPhone 16 Pro Max dispose d’un triple objectif : 48MP pour le primaire (24mm ou f/1.78, OIS, Dual Pixel AF), 48MP ultra-grand angle (13 mm ou f/2.2, Dual Pixel AF) et téléobjectif de 12MP. (120mm ou f/2.8, Dual Pixel AF).

Les scores obtenus sont aussi bons en extérieur (avec une note de 175/180) qu’en intérieur avec 163/169. L’appareil photo donne également de très bons résultats dans la rubrique amis et famille (photos de groupe et vidéos) avec 152/154. Le score en basse luminosité est, lui, assez faible avec un 129/138.

Apple doit donc se contenter de la 4ème du classement DXOMARK derrière le Huawei Pura 70 Ultra, le Google Pixel 9 Pro XL et le Honor Magic6 Pro.

Les points positifs qui ressortent sont un excellent mode vidéo, une bonne utilisation en famille ou entre amis, un zoom dynamique au niveau de la luminosité, une bonne balance des blancs et des couleurs naturelles, de bons rendus au niveau des textures, un autofocus rapide et une stabilisation vidéo efficace.

Pour les points négatifs, on note un zoom dont les détails se perdent lorsqu’il est trop prononcé, un manque de détail sur les photos ultra-grand angle, un manque de profondeur sur les fonds et la présence possible d’éléments non souhaités comme des reflets ou des distorsions.