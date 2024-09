iPhone 16 : le port USB reste étrangement limité, même sur les modèles Pro

Crédit : Apple

Hier, soir Apple tenait sa keynote Glowtime, avec comme clou du spectacle la présentation de l’iPhone 16, un smartphone taillé pour l’intelligence artificielle. Mais si la puce A18 et son NPU avancé permettent des calculs d’IA plus poussés, en revanche sur d’autres aspects l’iPhone 16 déçoit. C’est notamment le port USB-C qui reste étrangement limité, et ce même sur les modèles Pro et Pro Max.

L’iPhone 16 reste bloqué à l’USB 2.0 et les modèles Pro au 3.0

En effet, Apple n’a apporté aucune amélioration dans ce domaine à ses smartphones. Cela reste tolérable pour les iPhone 16 Pro et Pro Max, qui bénéficient de l’USB 3.0, qui offre des vitesses de transfert de 10 Gb/s. Mais pour des smartphones vendus au dessus de 1000 euros, on pourrait tout de même s’attendre à obtenir la dernière norme du Universal Serial Bus, la 4.0 version 2.0.

C’est plus gênant pour l’iPhone de base et la version Plus plus grande, qui restent bloqués à l’USB 2.0. Cette norme ne permet des transferts de données en filaire que de 480 Mb/s. Pour rappel, cette version du standard est sortie en 2000 : Apple a 24 ans de retard ! Et pour des smartphones vendu à partir de 969 euros et 1169 euros respectivement, cela parait tout simplement absurde.

L’USB 3.0 est de nos jours bien répandu. L’économie réalisée sur les composants n’est probablement pas importante. Pourtant Apple est bien capable de proposer des vitesses de transfert plus élevées : les nouveaux iPad Pro, qui disposent également d’un port USB-C, prennent en charge des vitesses de transfert Thunderbolt pouvant atteindre les 40 Gb/s.

Déjà l’année dernière nous nous étonnions de cette limitation. Celle-ci pouvait toutefois se justifier par le fait qu’Apple abandonnait son port Lightning au profit de l’USB. Peut-être ses ingénieurs manquaient-ils de maîtrise pour implémenter correctement le nouveau standard dans l’iPhone ? Plus d’un an après la transition, la limitation semble plutôt intentionnelle : elle constitue un argument de plus pour pousser à l’achat des modèles Pro plus chers.