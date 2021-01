Cobra Kai : Josh Heald a déjà sa fin en tête

Carton d’audience sur Netflix, Kobra Kai prépare déjà activement une quatrième saison. Mais Josh Heald alerte les fans de la série. S’il a bien une idée sur une fin potentielle, il faudra encore s’armer de patience pour la découvrir. Car le showrunner n’envisage pas de clore le programme de sitôt. Mais les fans se demandent déjà comment le programme pourra encore réussir à se renouveler.

Cobra Kai : La fin n’est pas prévue pour tout de suite – Crédit : Netflix

Après une saison 3 remarquée, les producteurs ne semblent pas prêt à s’arrêter en si bon chemin. Et il faudrait encore attendre quelques saisons supplémentaires pour que Heald accepte de mettre un point final à son travail.

Cobra Kai n’écrira pas tout de suite le mot fin

Josh Heald s’est confié sur le sujet dans une récente interview. « Nous avons une idée claire de la fin dans nos esprits. Mais elle n’est pas prévue pour la quatrième saison. Il nous reste bien trop de choses à raconter. Il faudra en discuter avec Netflix. Pour le moment, nous poursuivons l’écriture. Nous essayons de garder une vitesse constante dans notre productivité » témoigne ainsi le réalisateur.

La saison 4 ne serait donc pas la dernière. Et beaucoup de choses sont restées en suspend après des épisodes à cent à l’heure. Les personnages luttent toujours pour accepter les répercussions de la bagarre au lycée. La saison 3 a vu Miguel dans le coma. Daniel et Johnny travaillent toujours à forger une meilleure voie pour leurs étudiants.

Les déclarations de Heald font directement écho aux récentes confessions de Ralph Macchio. La star avait en effet affirmé que les producteurs de Kobra Kai avait déjà des plans bien précis pour au moins six saisons. Il apparaît ainsi clairement que créateurs comme comédiens sont prêts à poursuivre l’aventure. Il appartient désormais à la plateforme Netflix de renouveler ou non son programme au-delà d’une quatrième saison. Si Heald semble enthousiaste, il ne faudrait pas que la série finisse par s’essouffler. Et de nombreux fans se demandent déjà comment leur série fétiche réussira à se renouveler et ne pas lasser.

Kobra Kai compte bien capitaliser sur son succès. Et malgré la crise actuelle, les créatifs ne semblent pas prêts à écrire le mot fin ! Les amoureux attendent désormais le verdict du diffuseur.

Source : Movieweb

