Cobra Kai : la saison 6 dévoile sa musique officielle, elle sent bon les années 80 !

Parmi les succès de Netflix, on cite tout de suite Stranger Things ou encore The Witcher. Mais Cobra Kai, suite sous forme de série de Karaté Kid, a aussi son énorme fanbase qui attend avant impatience la saison 6, partie 1. Zach Robinson et Leo Birenberg, compositeurs de la bande-originale, sont de retour avec un nouveau morceau appelé Heart of the Cobra.

Heart of the Cobra sent bon les années 80

Rappelons que les compositeurs ont reçu un Emmy Awards et ont également été nommés aux Grammy Awards. La qualité de leur travail est saluée et en attendant la sortie des nouveaux épisodes de Cobra Kai, le duo dévoile son morceau Heart of the Cobra qui rappelle fortement les années 80. Si vous appréciez cette musique composée pour la saison 6, partie 1 par Zach Robinson et Leo Birenberg, bonne nouvelle puisque sa sortie est prévue sur les plateformes numériques pour le 12 juillet.

Pour rappel, c’est le 18 juillet que la partie 2 de la saison 6 de Cobra Kai arrive sur Netflix. Quant à la partie 2, elle est prévue pour le 24 novembre tandis que la partie finale est programmée pour 2025. Ces trois parties se composent de 5 épisodes chacun.

Si vous n’avez pas suivi Cobra Kai, la série se déroule après Karaté Kid alors que Johnny Lawrence a la cinquantaine. Après plusieurs déboires dans sa vie personnelle, l’homme rouvre le dojo de karaté Cobra Kai tout en ravivant son ancienne rivalité avec Daniel LaRusso. Depuis 5 saisons, de nombreux rebondissements ont eu lieu et ils passionnent les fans de la série.

Même si la série fait moins parler que d’autres sur Netflix, sa fanbase est très solide et passionnée par les aventures de Johnny Lawrence mais aussi des différents personnages. Autant dire que cette saison 6 est très attendue par la communauté, ce morceau qui sent bon les années 80 n’est qu’un avant-goût.