Cobra Kai : La saison 4 débarque sur Netflix à la fin de l’année

Netflix compte bien capitaliser sur le quatrième trimestre 2021 pour fêter le retour de ses programmes les plus populaires. Outre The Witcher ou encore You, la quatrième saison de Cobra Kai devrait donc être diffusée pour les fêtes de fin d’année. La saison des vacances hivernales semble idéale pour s’assurer un carton d’audience. Ainsi, des projets d’envergure comme Wonder Woman 1984 ont explosé tous les records en sortant entre Noël et le jour de l’an. Succès public, Cobra Kai s’apprête donc à revenir en grandes pompes (et en pleine forme) sur nos écrans plus vite que prévu.

La saison 4 de Cobra Kai se dévoile – Crédit ; Netflix

Et pour ce grand retour, de nombreuses surprises sont à prévoir. En effet, des changements de casting importants amorceront l’arrivée de nouveaux visages. L’intrigue promet déjà de nombreux rebondissements. Originellement prévue pour janvier 2022, la série revient donc avec quelques semaines d’avance sur le calendrier prévisionnel de la plateforme.

Une saison 4 prometteuse

Cette nouvelle mouture devrait se concentrer sur l’entraînement de Miyagi-do / Eagle Fang, prêts à se débarrasser une bonne fois pour toutes de Cobra Kai et Kreese. Mais face à l’alliance Robby / Kreese, le combat s’annonce redoutable. Daniel et Johnny vont également devoir apprendre à enseigner ensemble au sein de leur nouveau dojo commun. Côté cœur, Daniel se sentira perdu, tiraillé entre Allie et Carmen, qui pourrait lui offrir une seconde chance.

Côté distribution, Vanessa Rubio et Payton List feront leur grand retour. Mais ce n’est pas tout, puisque deux nouveaux personnages s’inviteront dans l’arc narratif. Ainsi Dallas Dupree Young et Oona O’Brien rejoindront l’équipe déjà en place. Mais pour le moment, impossible d’en savoir davantage sur la place qu’ils prendront respectivement au sein du programme. Plusieurs invités de marque pourraient également faire une apparition remarquée. Il se murmure qu’Hilary Swank alias Julie Pierce dans Karaté Kid 4 ferait enfin une incursion dans la série, après un grand nombre de demandes de la part des fans.

La saison 3 a laissé derrière elle un suspens insoutenable. C’est pourquoi les fans se réjouissent de ce retour dans les prochains mois, pour répondre aux nombreuses questions laissées en suspend. Et si on en croit les producteurs du show, une saison 5 serait d’ores et déjà en préparation. Reste encore à confirmer une date précise pour ce retour. En tout cas, on ne pouvait pas espérer plus beau cadeau de Noël !

Source : We Got This Covered

