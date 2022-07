Comment empêcher votre smartphone de surchauffer ? Nos 7 astuces

Comment empêcher la surchauffe de son smartphone ? © Apple, Tom’s Guide

Tout comme la vaste majorité des appareils électroniques, nos smartphones sont particulièrement sensibles à la chaleur et aux hautes températures. Vous l’avez peut-être déjà remarqué : si vous laissez votre iPhone trop longtemps au soleil, celui-ci va commencer à ralentir et à planter, jusqu’à ce qu’un message d’avertissement s’affiche et qu’il devienne inutilisable le temps qu’il refroidisse. Apple l’indique sur son site : les appareils iOS et iPadOS sont conçus pour être utilisés dans les lieux où la température ambiante est comprise entre 0 et 35 ºC.

Des températures extrêmes peuvent ainsi entraîner des problèmes de performances et des dommages permanents sur votre smartphone, en particulier sur sa batterie. Vu le prix de certains smartphones actuels, il serait tout de même dommage de l’abîmer pour cette raison. Heureusement, il est très facile de maintenir votre téléphone à une température confortable. Voici comment empêcher votre téléphone de surchauffer.

Ne le laissez jamais au soleil

Cela va de soi, mais il vaut mieux prévenir que guérir. La plus grande source de chaleur par temps chaud est le soleil, ce qui signifie que la meilleure chose à faire est de garder votre smartphone à l’ombre. Après tout, votre smartphone non plus n’a pas franchement envie de rester assis en plein soleil pendant de longues périodes.

Évitez donc les endroits au soleil au cours de la journée. Voitures, serres, rebords de fenêtres, chaises longues… Ne le laissez pas posé dans des endroits directement exposés à la lumière du soleil. Le mieux est de le laisser au sein de pièces plus fraîches, comme celles qui sont climatisées, ou aux endroits ombragés, où la chaleur n’est pas aussi intense.

À lire : Comment retrouver un iPhone perdu même si la batterie est à plat ?

Enlevez sa coque

Les coques pour smartphones sont utiles pour beaucoup de choses, mais avec de fortes chaleurs, ces dernières peuvent se transformer en véritables couches isolantes qui retiennent la chaleur à l’intérieur. Il vaut parfois mieux l’enlever si vous voulez que votre téléphone soit mieux ventilé. Surtout si vous êtes à la maison, au travail ou que vous restez au même endroit pendant un certain temps. De la même manière, essayez de ne pas trop le laisser dans votre poche, surtout si vous êtes exposé au soleil.

Évitez les applications gourmandes en énergie

Certaines applications ou jeux peuvent être gourmands en ressources. Assurez-vous ainsi d’éviter de faire des choses comme de l’édition de photos et de vidéos, de jouer à des jeux, ou même, l’utilisation prolongée de l’appareil photo.

Cela vaut également la peine de désactiver certaines des fonctionnalités que vous n’utilisez pas, comme le GPS ou le Bluetooth. Bien qu’ils ne génèrent pas une énorme quantité de chaleur en étant allumés, chaque degré supplémentaire compte en cas de surchauffe.

Évitez l’eau et le congélateur

Forcer votre smartphone à refroidir est probablement l’une des pires choses que vous puissiez faire pour l’empêcher de surchauffer. Les téléphones n’aiment pas les changements rapides de température et vous risquez de lui causer des dommages supplémentaires.

Faire passer votre téléphone sous un robinet ou le plonger dans l’eau est risqué, qu’il profite d’un indice de protection IP ou non. Non seulement vous pourriez confondre les limites de l’indice IP, mais les joints résistants à l’eau de votre téléphone peuvent avoir été endommagés sans que vous vous en rendiez compte. De même, mettre le téléphone dans un réfrigérateur ou un congélateur risque de faire condenser de l’eau à l’intérieur de votre téléphone et causer d’autres problèmes.

Pour couronner le tout, votre garantie ne couvrira pas les dommages liés à l’eau, même si le téléphone est livré avec un indice de protection IP68.

Privilégiez le refroidissement avec un ventilateur

Un ventilateur ne présente pas du tout les mêmes risques. Il aidera à réduire la surchauffe de votre téléphone, mais d’une manière plus lente et plus sûre pour l’appareil en lui-même et ses composants.

À lire : Mon smartphone est tombé dans l’océan, que faire ?

Évitez la charge rapide ou sans fil (Qi)

La charge rapide et la charge sans fil ont tendance à produire un excès de chaleur. Si vous avez besoin de recharger votre smartphone, assurez-vous d’utiliser un chargeur filaire à basse intensité, si possible (en dessous de 10 W, par exemple). Si vous n’avez pas le choix, rechargez-le dans un endroit frais pour que tout excès de chaleur puisse être facilement dissipé.

Achetez un refroidisseur de téléphone

Aussi évident que cela puisse paraître, il existe une solution simple si vous avez de l’argent à dépenser : acheter un refroidisseur de téléphone dédié. Le concept est simple : vous l’accrochez à l’arrière de votre téléphone (soit avec un clip ou une sorte d’aimant, MagSafe y compris) et le tour est joué. On en trouve un peu partout à petit prix et certaines marques reconnues en proposent aussi, à l’instar du MagSafe Phone Cooler de Razer (qui coûte tout de même la bagatelle de 60 euros).