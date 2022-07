Mon smartphone est tombé dans l’océan, que faire ?

Smartphone tombé dans l’eau © DR

Si la plupart des gens savent quoi faire lorsque leur smartphone tombe à l’eau, c’est moins le cas lorsqu’il s’agit d’eau salée. Alors, que faire si son smartphone tombe dans l’océan, à la plage ou dans une piscine à eau salée ?

Essayez de le retrouver

À moins que vous ne soyez dans une situation où il serait dangereux de récupérer le téléphone, vous devriez essayer de le localiser et de le sortir de l’eau le plus rapidement possible. Essayez de sentir le téléphone sous l’eau avec vos pieds ou prenez un filet de pêche et ramassez le sable jusqu’à ce que vous le trouviez.

Si vous ne trouvez vraiment plus votre téléphone, vous pouvez tenter de le localiser à l’aide d’outils de gestion à distance. Si vous avez un iPhone, vous pouvez passer par le service Localiser d’iCloud. Si vous avez un smartphone Android, vous pouvez utiliser le service Localiser mon appareil. Grâce à ces deux services, vous pouvez signaler votre appareil comme perdu ou volé, le désactiver à distance ou le supprimer de votre compte. Vous pouvez enfin tenter de localiser votre téléphone grâce à son IMEI.

À lire : Apple ne réparera plus les iPhone signalés comme perdus ou volés

Vous pourrez ensuite signaler la perte de votre smartphone aux autorités locales. Le mieux sera de leur indiquer son numéro de série, qui se trouve sur l’emballage d’origine de votre appareil. Si vous disposez d’AppleCare+ avec couverture en cas de vol ou de perte sur votre iPhone, vous pouvez déposer une réclamation ici. Sachez qu’Apple propose depuis peu de souscrire à l’assurance AppleCare+ après une réparation couteuse.

Éteignez-le et séchez-le rapidement

Vous l’avez retrouvé ? Bonne nouvelle. Une fois votre téléphone hors de l’eau, éteignez-le complètement. Utilisez une serviette propre pour le sécher autant que possible. Si possible, retirez le plateau de la carte SIM, la carte microSD et la batterie, si elle n’est pas intégrée au téléphone.

Si votre téléphone est résistant à l’eau (certifié IP), vous pouvez tenter de le rincer rapidement avec de l’eau claire. Puis, de le nettoyer avec un chiffon doux et de le laisser sécher. Pour savoir s’il remarchera ou non, tout dépend du temps passé sous l’eau et de la profondeur dans laquelle il est tombé.

À lire : Expulsez l’eau de votre iPhone grâce à cette astuce insoupçonnée

S’il n’est pas résistant à l’eau, c’est plus compliqué. Vous avez peut-être entendu dire que placer votre smartphone dans du riz aidera à le sécher. Autant vous le dire tout de suite : ce n’est qu’un mythe. Le riz ne fera rien et laisser votre smartphone enfermé dans une boîte ne donnera qu’à l’eau salée l’occasion de corroder encore plus les éléments électroniques.

Si vous vous sentez capable de démonter votre téléphone et qu’il n’est plus sous garantie, utilisez les outils appropriés pour l’ouvrir le plus rapidement possible afin de le nettoyer (à l’eau claire), d’enlever le sable avec de l’air compressé et de sécher les composants. iFixit publie des guides gratuits qui incluent des étapes détaillées sur la façon de démonter de nombreux modèles de smartphones populaires, par exemple.

Comment savoir si mon téléphone est endommagé par l’eau ?

La plupart des smartphones ont un indicateur pour afficher s’ils ont été en contact avec du liquide. Il s’agit d’un ou de plusieurs petits autocollants qui changent de couleur lorsqu’ils entrent en contact avec de l’eau, que vous pouvez généralement trouver à côté de la fente de la carte SIM (ou à l’intérieur du smartphone).

Le smartphone ne s’allume plus ? Confiez-le à un professionnel

Si vous n’êtes pas à l’aise avec le démontage de votre téléphone et que celui-ci ne fonctionne plus, apportez-le dès que possible à un atelier de réparation qualifié en leur précisant qu’il est tombé dans de l’eau salée.

À lire : Les téléphones Samsung perdus peuvent désormais être retrouvés même s’ils sont hors ligne

Si vous avez un iPhone, vous pouvez envisager de prendre rendez-vous dans un magasin Apple ou iConcept, par exemple. Pour un smartphone Android, le mieux sera soit de directement contacter le fabricant (Samsung, Google, HTC, etc.) ou le revendeur (Boulanger, FNAC, etc.).