Comment lire des vidéos YouTube en arrière-plan ?

Vous souhaitez écouter de la musique en arrière-plan sur YouTube, afin de pouvoir éteindre l’écran de votre smartphone Android ou de votre iPhone ? Rien de plus simple : suivez le guide.

L’application YouTube sur smartphone permet de lire des vidéos, mais malheureusement, elle se coupe dès qu’on bascule vers une autre app ou dès que l’on verrouille son appareil. Une problématique que de nombreux utilisateurs rencontrent quotidiennement, déçus de ne pas pouvoir écouter leur musique favorite le smartphone verrouillé dans la poche.

Si nous vous avons déjà appris à télécharger une musique MP3 YouTube sur mon iPhone, nous vous montrons ici comment, dans la mesure du possible, lire des vidéos YouTube en arrière-plan.

Lire des vidéos YouTube en arrière-plan avec YouTube Premium

YouTube Premium est un service d’abonnement mensuel qui promet d’améliorer votre expérience de visionnage sur la plus grande plate-forme vidéo d’Internet. YouTube Premium est, par ailleurs, le seul service d’abonnement payant du site. Il offre une visualisation sans publicité de toutes les vidéos, une lecture hors ligne et un contenu exclusif et payant principalement créé par des personnalités YouTube célèbres. En France, l’abonnement à YouTube Premium coûte 11,99 € par mois, avec 1 mois d’essai gratuit.

L’abonnement à YouTube Premium comprend également YouTube Music, lancé en France il y a quelques années. Cette fonctionnalité permet d’accéder à des millions de titres et de vidéos dans YouTube Music sans publicité, mais surtout de télécharger des titres et des vidéos sur votre appareil mobile pour les écouter hors connexion. Vous pouvez en outre écouter votre musique tout en utilisant d’autres applications grâce à la lecture en arrière-plan et même activer le mode audio uniquement pour écouter de la musique sans avoir à charger la vidéo correspondante.

En revanche, nous pouvons parfaitement comprendre que tout le monde ne souhaite pas s’acquitter d’une facture de 11,99 € par mois pour lire des musiques en arrière-plan.

Utiliser YouTube l’écran éteint sur smartphone Android gratuitement

Certaines applications tierces permettent d’utiliser YouTube l’écran éteint sur Android. Si Google ne recommande pas leur utilisation, la plupart font très bien leur travail, comme OGYoutube ou encore YouTube Vanced.

L’une des références en la matière se nomme NewPipe. Cette application, non signée par Google, permet de télécharger les vidéos pour les regarder hors-ligne, les lire en arrière-plan et les passer en mode fenêtré. Elle supporte YouTube, PeerTube, SoundCloud et Bandcamp. C’est une application open source, gratuite et disponible sur F-Droid, la boutique d’applications libres.

À la différence des applis qui se téléchargent depuis Google Play, il faudra aller dans vos téléchargements pour retrouver l’APK (le fichier d’installation) de NewPipe. Cette application n’étant pas validée par Google, il est possible qu’un message vous avertisse que l’app provient d’une source inconnue. Outrepassez l’avertissement et autorisez l’installation depuis des sources inconnues. L’application s’utilise ensuite comme YouTube, à la seule différence que vous pouvez regarder vos vidéos en arrière-plan.

Alternativement, les utilisateurs de smartphones Android peuvent utiliser le navigateur Chrome de Google. Vous pouvez faire passer votre navigateur Chrome en mode bureau, puis quitter l’application et reprendre la lecture en passant par le centre de notifications.

Utiliser YouTube l’écran éteint sur iPhone ou iPad gratuitement

Les plus anciens d’entre nous se souviennent d’une époque où il était simple d’écouter YouTube en arrière-plan, avec ou sans jailbreak. Rassurez-vous, si le processus est un peu plus compliqué qu’avant, il n’en reste pas moins accessible aujourd’hui. Suivez le guide, qui fonctionne au passage toujours sous iOS 15.

Téléchargez Firefox (marche aussi avec Opera).

Sur le navigateur, allez sur YouTube, lancez votre vidéo, puis attendez la fin des publicités.

Mettez la vidéo en plein écran.

Faites glisser l’app de bas en haut, comme si vous vouliez revenir sur l’écran d’accueil, mais ne verrouillez pas votre téléphone et ne fermez pas l’app. La vidéo va s’éteindre, c’est normal.

Allez dans le centre de contrôle de votre iPhone, puis cliquez sur le logo de lecture.

Une fois cela fait, vous devriez être en mesure d’éteindre l’écran de votre iPhone ou iPad (de le verrouiller) tout en écoutant votre musique favorite. Le tout, en économisant de la batterie.

Ai-je le droit de regarder des vidéos YouTube en dehors de YouTube ?

En théorie, non : l’accès aux vidéos YouTube depuis une application tierce est contraire aux conditions d’utilisation de YouTube. « Vous n’êtes pas autorisé à accéder à, reproduire, télécharger, distribuer, transmettre, diffuser, afficher, vendre, concéder sous licence, altérer, modifier ou utiliser de toute autre façon tout ou partie du Service ou du Contenu sauf : (a) tel que permis explicitement par le Service ; (b) avec autorisation écrite préalable de YouTube et, le cas échéant, des titulaires de droits ; ou (c) conformément à la législation applicable ».