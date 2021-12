Impossible de lire une vidéo sur YouTube : que faire pour débloquer l’application ?

Le chargement des vidéos YouTube sur mobile est parfois capricieux. Et ça n’est pas (toujours) un problème de connexion. Voici quelques méthodes indispensables pour retrouver un visionnage fluide de vos vidéos favorites.

L’application YouTube est littéralement incontournable pour se divertir en visionnant des vidéos. Préinstallée sur tous les smartphones Android, l’application peut parfois hélas ne plus fonctionner. Le chargement semble infini et vous perdez forcément patience. Lorsqu’un souci de lecture survient, vous pouvez notamment voir les notifications suivantes : « une erreur s’est produite », « connexion au serveur perdue », « cette vidéo n’est pas disponible », « un problème est survenu. Appuyez pour réessayer ».

Dès lors que faire ? Il existe plusieurs techniques qui devraient vous permettre de reprendre le contrôle de la plateforme vidéo. On vous détaille tout ça dans ce guide !

Commencez par contrôler votre connexion !

Tout d’abord, vérifiez votre connexion internet ! Si vous êtes chez vous, il est possible que le Wi-Fi ait sauté ou que vous vous trouvez à une distance trop lointaine de la box. En cas de problème de connexion, n’hésitez pas à redémarrer votre routeur, une technique qui permet souvent de résoudre le dysfonctionnement. Si cela ne fonctionne pas, contactez votre fournisseur d’accès pour lui signaler le problème.

Si vous êtes à l’extérieur et que vous avez activé les données mobiles, vérifiez que vous disposez toujours du réseau. Il peut arriver parfois que votre smartphone indique une connexion au beau fixe alors que la réalité semble tout autre. Dans ce cas, lancez une autre application pour savoir si le problème touche uniquement YouTube ou toutes les applications. Si vous ne captez plus les données mobiles, n’hésitez pas à demander de l’aide à votre opérateur.

Vous êtes bel et bien connecté mais YouTube n’en fait qu’à sa tête ?

Le problème est peut-être global. Tapez les mots-clés « panne YouTube » dans Google Actualités et consultez le site Down Detector qui répertorie en temps réel les pannes des sites, applications et réseaux de télécommunications. Rien à signaler ? Appliquez à présent les astuces ci-dessous :

Redémarrez l’application simplement et retentez votre chance. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans le gestionnaire d’applications en cliquant sur le petit carré en bas puis de faire glisser l’application hors de l’écran. Appuyez ensuite sur l’application YouTube pour la relancer.

Comment fermer une application sur un smartphone Android

Si après un redémarrage, l’app reste de marbre, essayez de mettre à jour l’application en la cherchant sur le Play Store. Il se peut effectivement qu’une mise à jour embarque un correctif qui viendra à bout du bug. Si une mise à jour est disponible, un bouton Mettre à jour remplacera le bouton Ouvrir. Enfin, et puisque les vieilles solutions ont toujours du bon en informatique, vous pouvez tenter de désinstaller et de réinstaller YouTube sur votre smartphone.

Il est également recommandé de redémarrer votre smartphone pour repartir sur de bonnes bases. Vérifiez en outre que vous disposez bien de la dernière version d’Android sur votre téléphone. Si une mouture plus récente est disponible, n’hésitez pas à l’installer depuis le menu À propos du téléphone / Mon appareil dans les paramètres.

Enfin, si vous avez installé un VPN, il est possible que celui-ci nuise au bon fonctionnement de vos applications. Désactivez-le et vérifiez si cela a un effet sur la lecture des vidéos YouTube. À l’inverse, vous vous trouvez peut-être dans une zone où YouTube n’est pas disponible. Le cas échéant, il faudra utiliser un VPN pour faire fi de la restriction géographique.

Si le problème n’est toujours pas résolu, n’hésitez pas à vider le cache de l’application depuis le menu Paramètres> Applications > Youtube > Stockage > Vider le cache. Il est effectivement possible qu’un fichier soit corrompu et que cela provoque des bugs. Passer un coup de balai dans le cache de l’application peut ainsi s’avérer salvateur.

Vider le cache de l’application YouTube

Google est particulièrement sensible au mauvais timing. Si votre horloge n’est pas réglée correctement, ses services peuvent dysfonctionner. La recherche Google en fait partie tout comme l’app YouTube. Vous pouvez ainsi définir vos paramètres pour régler automatiquement l’heure de votre smartphone depuis le menu Paramètres > Système > Date et heure. Ou pour d’autres smartphones dans Paramètres > Paramètres avancés > Date & heure. Achevez la procédure en redémarrant votre téléphone.

Changer la date et l’heure sur Android

Enfin et comme ultime recours, si vous ne le saviez pas, vous pouvez tout simplement utiliser une autre application pour lire vos vidéos YouTube. Comme par exemple NewPipe qui vous permettra en plus de pouvoir lire des vidéos YouTube en arrière-plan.

>> Forum : un souci avec une vidéo YouTube particulière ? Consultez nos Experts.