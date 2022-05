Comment Obi-Wan Kenobi découvre que Dark Vador est Anakin Skywalker ?

Obi-Wan Kenobi connait-il la vérité à propos de l’identité de Dark Vador ? Les événements non-canoniques de Star Wars ont déjà évoqué la question mais on attend que la mini-série de Disney+ aille plus loin !

Comment le Jedi apprend la vérité ? – Crédit : Lucasfilm

Disney+ a dévoilé la liste de ses nouveautés pour mai 2022. Et ça n’a pas échappé aux fans de Star Wars après son trailer final. La fin du mois signe la venue de la mini-série Obi-Wan Kenobi. L’intrigue se déroule dix ans après La revanche des Sith, l’Empire domine la galaxie et les derniers Jedi se retrouvent traqués par des Inquisiteurs. Mais ce n’est pas tout car suite à sa défaite sur Mustafar, Anakin Skywalker n’existe plus et laisse la place à Dark Vador. Mais Obi-Wan Kenobi est-il au courant de tout ça ? Place à notre analyse !

Le Jedi apprend la vérité dans un arc non-canon de Star Wars

Dans la prélogie, Obi-Wan Kenobi doit affronter son apprenti passé du côté obscur de la Force. Le Jedi laisse Anakin Skywalker à l’agonie au bord de la lave avant que Palpatine ne lui sauve la vie pour qu’il devienne Dark Vador. Mais son ancien maître est-il au courant de la situation dans la mini-série Obi-Wan Kenobi ?

Dans Un nouvel espoir, il est dit que le Jedi connaît bien Dark Vador et sa véritable identité. Mais le trailer de la mini-série Obi-Wan Kenobi nous met sur la piste de la manière dont l’homme apprend la vérité.

Lors d’un gros plan, on aperçoit le personnage incarné par Ewan McGregor en pleine expression de surprise. Peut-être le moment où le Jedi découvre la vérité ou la présence du Sith reflète la Force utilisée par Anakin Skywalker.

La mythologie de Star Wars est séparée en deux. D’un côté le canon, de l’autre le Legends. Dans cette seconde catégorie, Obi-Wan Kenobi découvre que Dark Vador est Anakin Skywalker après avoir confié Luke à Owen et Beru Lars. Une scène aperçue dans le roman Dark Lord : The Rise of Darth Vader de James Luceno.

Obi-Wan Kenobi rentre dans un restaurant et apprend à travers un HoloNet la mort d’un groupe de Jedi tué par Dark Vador. Le Jedi tombe à la renverse en comprenant le danger que représente le Sith.

La mini-série Obi-Wan Kenobi risque de montrer la première rencontre entre le Jedi et Dark Vador. Car à ce moment de la chronologie, Anakin Skywalker n’existe plus.

