The Acolyte bouleverse ce que nous pensions savoir sur la naissance d’Anakin

Le troisième épisode de The Acolyte pourrait bel et bien entrer dans la postérité. En explorant la jeunesse de Mae et Osha, la série Star Wars vient possiblement d’éclairer le mystère qui entoure la naissance immaculée d’Anakin Skywalker.

La série The Acolyte vient d’accoucher de son troisième épisode. Et celui-ci est riche en enseignements ! Le programme fait un gros saut dans le passé. Nous voilà plongés 16 ans en arrière alors que les jumelles Mae et Osha sont encore des enfants. Celle-ci vivent au sein d’un groupe de sorcières qui vivent en autarcie sur la planète Brendok pour éviter les persécutions et les lois de la République.

Sensibles à la Force, elles en ont toutefois une conception bien différente que les Jedi. “Certains appellent ça la Force et prétendent la manier. Mais nous, nous savons que ce Fil n’est pas un pouvoir qu’on peut brandir. Si on tire sur le Fil, on change tout. C’est lui qui nous relie à notre destin. Il nous lie les uns aux autres”, explique Aniseya qui dirige le clan.

The Acolyte : comment Mae et Osha sont-elles nées ?

Quelques scènes plus tard, les sorcières sont dérangées par l’intrusion de quatre Jedi lors du rite de passage de l’Ascension. Conscients du haut potentiel des jumelles, ils demandent de les tester afin d’en faire possiblement des padawans. Alors qu’Osha est partante à l’idée de débuter sa formation, une discussion orageuse éclate entre Koril et Aniseya, les mères des fillettes. La première rappelle qu’elle les a portées et mises au monde. Si bien qu’elle ne compte pas se les faire voler par “une bande de moines dérangés”.

A lire > Star Wars : dans quel ordre regarder tous les films et séries ?

Aniseya lui répond alors qu’elle a pris sa décision et qu’elle laissera les Jedi tester leurs deux filles. Et de brandir l’argument d’autorité ultime : “Je les ai créées”. “Qu’arrivera-t-il si les Jedi découvrent comment tu les as créées”, rétorque alors mère Koril, suggérant que sa compagne a commis un acte répréhensible. Nous n’en saurons pas plus pour le moment sur l’origine des deux jumelles.

Alors que le clan est exclusivement composé de femmes, force est de constater que leur naissance est issue d’un processus surnaturel. Ce qui résonne avec une scène culte de La Menace Fantôme. Interrogé par Qui-Gon Jinn, Shmi Skywalker explique qu’Anakin n’a pas de père (comme les deux jumelles) : “Je l’ai porté, je l’ai mis au monde, je l’ai élevé. Je ne me l’explique pas”.

L’ombre de Dark Plagueis

Depuis, deux théories se détachent. Anakin aurait été généré par la Force pour ramener l’équilibre en contrariant les plans des Sith (une prophétie qu’il accomplira dans l’épisode VI). Autre hypothèse : Ani aurait été créé par les Sith pour accomplir leurs sombres desseins. Cette seconde théorie prend du poids à l’aune des pouvoirs de Dark Plagueis, le mentor de Palpatine.

“Dark Plagueis était un Seigneur Noir des Sith tellement puissant et tellement sage qu’il pouvait utiliser la Force pour influer sur les midi-chloriens et créer la vie”, explique le chancelier à Anakin dans l’épisode III. Si les midi-chloriens peuvent réellement être manipulés pour la conception, il est possible que Mère Aniseya ait utilisé ce pouvoir sur Mère Koril avec la complicité d’un Sith comme Dark Plagueis.

Une hypothèse tout à fait plausible, le Seigneur Noir existant déjà à l’époque de la série. Plusieurs questions restent en suspens à ce stade. Un Sith a-t-il provoqué la naissance des deux jumelles ? A-t-il agi à la demande d’Aniseya ou de sa propre initiative ? Pourquoi créer des jumelles qui se retrouveraient ensuite des côtés opposés de la Force ? Sidious a-t-il ensuite utilisé ce pouvoir pour mettre enceinte Shmi ?

Le cas échéant, Palpatine serait alors à l’origine de la naissance d’Anakin, comme le suggère d’ailleurs le comic canon Darth Vader 25 sorti en 2017. The Acolyte devrait évidemment nous en dévoiler plus dans les prochains épisodes qui s’annoncent passionnants.