Comment pirater votre aspirateur robot pour l’émanciper du cloud ?

Il existe désormais une kyrielle d’aspirateurs robots différents, comme vous pouvez le constater dans notre guide d’achat. Après avoir été configurés, ces appareils sont capables d’aspirer la saleté en déambulant comme des grands dans votre intérieur. Généralement, ces aspirateurs dépendent d’une application et d’un cloud. Avec tous les inconvénients que cela implique. Pour y remédier, des développeurs ont mis au point une solution logicielle open source nommée Valetudo.

Celle-ci vise à libérer votre aspirateur du cloud. Une fois le logiciel installé, votre appareil ne dépendra plus du serveur pour fonctionner, toutes vos données restant sur le robot. Qui plus est, les commandes s’exécuteront bien plus rapidement. Et ce avec une fiabilité accrue puisqu’elles n’auront plus à faire un détour sur un serveur (très) éloigné, souligne l’équipe de Valetudo sur son site officiel.

Libérez votre aspirateur robot de ses chaînes !

Qui plus est, l’aspirateur robot continuera de fonctionner même si la marque ne prend plus en charge le modèle sur ses serveurs. Ou qu’elle dépose tout simplement le bilan. Piratages, incendies, surchargement du centre de données… Rien de tout cela ne vous impactera si vous vous êtes affranchis du cloud. Par ailleurs, vous ne serez plus obligés de réaliser des mises à jour du firmware qui risquent de provoquer des problèmes techniques. Ou de supprimer une fonctionnalité appréciée.

À noter que seuls certains robots sont compatibles. Et qu’il n’y a pas de prise en charge multi-étages en raison de limitations techniques. Pour pouvoir piloter votre aspirateur depuis l’interface web de Valetudo ou sur les applications « compagnons », il faut vous rendre sur le site officiel.

Vous pourrez y consulter la liste des appareils éligibles et suivre les étapes d’installation détaillées par l’équipe. Des instructions de rooting spécifiques pour chaque modèle sont également disponibles. À terme, il est même possible d’associer Valetudo à votre système domotique à l’instar d’OpenHab ou de Home Assistant.

