Comment repérer les faux avis sur Amazon ?

Les faux avis pullulent sur Internet. Ils sont postés par les constructeurs des produits pour vous inciter à l’achat, par leurs concurrents pour les décrédibiliser ou bien encore par les sites marchands eux-mêmes. Certains font même appel à des prestataires pour les rédiger. Dès lors, comment reconnaître les faux avis postés sur Amazon afin de ne pas être induits en erreur pendant vos emplettes ? Voici quelques pistes pour ne pas se faire avoir.

Peut-on se fier aux « achats vérifiés » ?

Sur Amazon, la mention « Achat vérifié » vous permet d’identifier un commentaire posté par quelqu’un qui a réellement acheté le produit. Pour autant, il ne faut aussi s’en méfier. Certains fabricants n’hésitent pas à intégrer dans les colis Amazon des tracts incitant les clients à poster des commentaires positifs sur la page du produit acheté. En échange de quoi ils obtiendront des ristournes, des remboursements voire même des cadeaux. Pour l’objectivité, on repassera !

Il existe même des groupes Facebook proposant aux utilisateurs d’être remboursés (totalement ou partiellement) s’ils rédigent un avis auréolé de cinq étoiles. Un moyen pour les marques de renforcer la crédibilité des commentaires. Et donc de gonfler les ventes. En définitive, certains « avis vérifiés » sont tout de même écrits en tout bien tout honneur. Mais il ne faut s’y fier aveuglément sous prétexte qu’ils proviennent d’un véritable acheteur.

Les commentaires vides ou très succincts

Prenez garde aux avis totalement vides ou contenant très peu de caractères. S’ils ne sont pas tous bidonnés, ils doivent toutefois vous mettre la puce à l’oreille. Accompagné de 5 étoiles, les commentaires fugaces peuvent être rédigés à la chaîne par une entreprise afin d’obtenir un bon ratio global. Ou par un concurrent soucieux de faire chuter la note de son rival.

Les tournures de phrases

Certains marchands désireux d’améliorer leurs ventes à l’export vont poster des commentaires élogieux mais tous ne maîtrisent pas la langue de Molière. Vous pourrez donc vous apercevoir, au détour d’une tournure de phrase sans queue ni tête ou d’un anglicisme, que le commentaire ne veut pas dire grand-chose. Comme ci-dessous, par exemple :

Qui plus est, un commentaire extrêmement dithyrambique et très long est très suspect. D’autant plus s’il est accompagné de clichés ou de vidéos pour appuyer le propos. Il est effectivement étrange qu’un utilisateur se donne autant de mal pour partager son avis sur Amazon sans être récompensé en échange. Attardez-vous d’ailleurs toujours sur le style. Une abondance d’hyperboles et de louanges rappelant les standards publicitaires a de quoi vous faire douter.

Une trop grande proportion d’avis positifs

Si le produit ne comporte que des avis positifs, il faut également s’en méfier. Et pour cause, les mécontents ont plus tendance à poster des avis que les clients satisfaits. Prudence donc si vous n’en voyez pas : le produit n’est pas nécessairement mauvais mais les commentaires, en revanche, sont probablement faux.

Les caractères spéciaux

Internet et les joies de l’encodage de caractère ! Si vous voyez apparaître, à la place d’un accent ou d’une apostrophe, ce type de caractère l', il est possible qu’il ait été copié/collé et/ou intégré massivement sur le site du marchand par des sociétés tierces payées pour rédiger des avis.

Le profil de l’utilisateur

Sur Amazon, quand vous cliquez sur le profil d’un utilisateur, vous pouvez voir tous ses commentaires. En y regardant de plus près, vous pourrez constater certaines incohérences comme par exemple l’achat du même type de produit à deux semaines d’intervalle ou la multiplication de commentaires postés. Le fait qu’il commente uniquement les produits d’une même marque doit également vous alerter.

L’outil ultime pour repérer les faux avis

Pour finir, on vous conseille d’opter pour ReviewMeta (extension navigateur ou application mobile). Un outil précieux qui analyse les avis d’un produit Amazon afin de vous proposer une « évaluation ajustée », autrement dit amputée des commentaires et notes suspectes.