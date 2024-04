Comment annuler son abonnement à Audible ?

Vous ne souhaitez plus utiliser Audible ? Selon l’appareil que vous utilisez, ou vos préférences, il existe différents moyens de mettre un terme à votre abonnement au service de livres audio d’Amazon. Nous vous expliquons la marche à suivre.

Audible est un service d’abonnement fourni par Amazon, qui vous permet de profiter de plus de 500 000 livres audio et podcasts, depuis votre ordinateur ou vos appareils mobiles. Vous souhaitez annuler votre abonnement à Audible ? Dans ce dossier, on vous détaille les différentes méthodes qui s’offrent à vous pour résilier le service ou le mettre en pause.

À lire aussi : Comment contacter le service client Amazon en France ?

Licence Gratuite Télécharger Audible – Livres Audio & Podcasts (3.47.1) Playstore : (1572384 votes) Appstore : (62256 votes) Audio, Loisirs

Développeur Audible, Inc Télécharger Audible – Livres Audio & Podcasts

L’abonnement à Audible est sans engagement, ce qui signifie que vous pouvez résilier votre offre à tout moment. Toutefois, la résiliation doit être effectuée avant la date du renouvellement automatique de votre abonnement. Il est possible d’annuler votre adhésion à Audible de différentes manières. Nous vous les présentons toutes ci-dessous.

💻 Annuler Audible depuis un navigateur web

Il s’agit de la méthode la plus simple pour résilier votre abonnement au service Audible. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le site Audible.fr depuis votre navigateur web. Une fois connecté à votre compte, voici comment procéder depuis le site sur un ordinateur :

Placez le curseur de votre souris sur Bonjour [votre prénom] .

. Sélectionnez Mon compte et cliquez sur Résilier mon abonnement .

et cliquez sur . Cliquez sur Non merci, continuer la résiliation et choisissez un motif de résiliation. Vous recevrez ensuite une notification de résiliation par e-mail.

Depuis la version mobile du site, la démarche reste sensiblement la même :

Appuyez sur les trois lignes horizontales, puis sur Bonjour [votre prénom] et Voir les détails de l’abonnement .

et . Sélectionnez Résilier mon abonnement, puis Non merci, continuer la résiliation, et à nouveau Résilier mon abonnement. Vous recevrez un mail de confirmation.

📦 Annuler Audible depuis un compte Amazon

Vous avez également la possibilité de passer par votre compte Amazon pour résilier votre abonnement à Audible. Voici comment procéder pour ce faire :

Connectez-vous à votre compte Amazon.

Placez le curseur de votre souris sur Bonjour [votre prénom] Compte et listes et cliquez sur Adhésions et abonnement sous la rubrique « Mon compte ».

Une fois sur la page correspondante, cliquez sur l’option Annuler l’abonnement , située à côté de votre abonnement Audible.

, située à côté de votre abonnement Audible. Vous serez ensuite redirigé automatiquement sur le site d’Audible. Il ne vous restera alors plus qu’à choisir le motif de résiliation et confirmer. Vous recevrez ensuite une notification par e-mail.

À lire aussi : comment résilier son offre Amazon Prime ?

🍏 Résilier Audible depuis un appareil iOS

Vous utilisez un iPhone ou un iPad ? Vous pouvez résilier votre abonnement directement depuis les réglages de votre appareil sous iOS. Voici comment vous y prendre pour ce faire :

Rendez-vous dans les Réglages de votre appareil Apple.

de votre appareil Apple. Touchez votre Nom , puis sélectionnez Abonnements .

, puis sélectionnez . Appuyez enfin sur l’option Annuler l’abonnement, située à côté de l’icône Audible.

🤖 Résilier Audible depuis un appareil Android

Si vous utilisez un smartphone ou une tablette Android, vous pouvez également arrêter votre abonnement depuis le Google Play Store. Pour ce faire :

Rendez-vous dans le Play Store sur votre appareil Android.

sur votre appareil Android. Appuyez sur l’icône de votre profil en haut à droite, puis sélectionnez Paiements et abonnements .

. Appuyez sur Abonnements, puis sur l’option Résilier l’abonnement relative à Audible.

Si vous préférez, il est également possible de résilier votre abonnement Audible en envoyant un e-mail au service client. Pour ce faire, faites parvenir votre demande à l’adresse suivante : social-support@audible.com. Assurez-vous de faire figurer vos identifiants de connexion, ainsi que votre nom complet dans le contenu de votre e-mail. Vous recevrez ensuite une confirmation un ou deux jours après.

📞 Résilier Audible par téléphone

Il s’agit de l’une des méthodes de résiliation les moins courantes. Pour résilier Audible par téléphone, vous pouvez appeler le numéro gratuit du service client, qui est le 0800 94 80 12. En communiquant à un conseiller vos identifiants de connexion, ce dernier sera en mesure de procéder à la résiliation de votre abonnement Audible. Notez que le SAV est joignable tous les jours de 8h à 22h.

📫 Annuler son adhésion à Audible par courrier

Parmi les nombreuses possibilités qui s’offrent à vous pour arrêter votre abonnement à Audible, vous pouvez également envoyer un courrier à l’adresse suivante : Audible GmbH – Schumannstrasse 6 – 10117 Berlin – Allemagne. Même si cette méthode est loin d’être la plus pratique aujourd’hui, elle a toutefois le mérite d’exister pour celles et ceux qui préfèrent le bon vieux format papier, et qui ne sont pas pressé(e)s.

❗ Que se passe t-il après la résiliation de mon abonnement Audible ?

Une fois que vous avez résilié votre abonnement, ce dernier se poursuit jusqu’à la date d’échéance prévue. Ensuite, vous perdez vos avantages. Ce qui signifie que vous n’avez plus accès au catalogue en illimité, ni aux crédits audio. Toutefois, les livres audio que vous avez acquis lorsque vous étiez abonné restent disponibles même après résiliation. Vous pouvez par ailleurs toujours acheter de nouveaux titres. Vous ne bénéficierez simplement pas d’un tarif avantageux.

Ainsi, pensez bien à utiliser tous vos crédits disponibles avant la fin de votre abonnement. Autrement, ces derniers, que vous auriez pu échanger contre des livres audio, seront perdus.

Il est également possible de mettre en pause votre abonnement pendant une durée maximum de 90 jours. Au moins 1 mois doit être facturé entre deux pauses, ce qui signifie que vous pouvez prendre jusqu’à 3 pauses par an.

Durant la pause de votre abonnement, vous n’êtes redevable d’aucun frais, mais vous ne pouvez pas non plus profiter de vos avantages. En revanche, vous avez la possibilité d’accéder aux titres qui vous appartiennent. Voici la marche à suivre si vous souhaitez mettre votre abonnement Audible en pause :

Rendez-vous sur le site Audible.fr et connectez-vous au moyen de vos identifiants de compte.

Déplacez votre souris sur Bonjour [votre prénom] et sélectionnez Mon compte .

et sélectionnez . Cliquez sur Résilier mon abonnement , puis sur Faire une pause .

, puis sur . Sélectionnez ensuite la durée de la pause souhaitée et cliquez sur Mettre en pause.

Notez qu’il n’est pas possible de mettre en pause les abonnements facturés via l’App Store ou le Play Store. En effet, vous pouvez seulement les résilier.

📖 Audible, qu’est-ce que c’est et combien ça coûte ?

Audible est une plateforme qui réunit un large catalogue de livres audio : plus de 500 000 titres à l’heure actuelle. Il est possible d’acheter le contenu que vous désirez écouter à la carte, avec ou sans abonnement, ou bien de souscrire un abonnement mensuel qui va vous permettre d’acquérir tous les mois le livre audio de votre choix à un tarif préférentiel ; celui de l’abonnement. Les livres que vous avez acheté sont disponibles hors connexion. Par ailleurs, vous pouvez écouter en illimité un large choix de livres audio, podcasts et créations originales, avec une connexion Internet.

Parmi la multitude de titres disponibles sur Audible, on trouve des classiques de la littérature, des best-sellers, des livres en anglais, des romans de fiction, des polars, des séries audio, des programmes de développement personnel, ou encore des contes pour enfants. Bref, il y en a pour tous les goûts. Il est également possible d’y trouver des créations originales, les Audible Originals.

L’abonnement à Audible est proposé au prix de 9,95 € par mois sans engagement. Par ailleurs et jusqu’au 1er mai, il est possible de profiter d’une offre avantageuse à 2,95 € par mois pendant 3 mois. Le premier livre audio est offert le premier mois, puis vous recevez tous les mois un crédit à échanger contre un livre audio, ce qui vous permet de réaliser jusqu’à 70 % d’économies sur le prix d’un livre audio à l’unité.

Quelques best-sellers disponibles sur Audible.

Enfin, notez qu’à l’instar de son offre Prime, Amazon vous permet de tester gratuitement son service pendant 30 jours. Par ailleurs et en tant que membre Amazon Prime, vous avez la possibilité d’essayer Audible gratuitement pendant 60 jours. Une fois votre essai terminé et si vous ne souhaitez pas continuer, vous pouvez résilier votre offre en suivant l’une des méthodes présentées dans ce dossier.

Licence Gratuite Télécharger Audible – Livres Audio & Podcasts (3.47.1) Playstore : (1572384 votes) Appstore : (62256 votes) Audio, Loisirs

Développeur Audible, Inc Télécharger Audible – Livres Audio & Podcasts

À lire aussi : Audible n’aura finalement pas adopté la fonction de sous-titrage pour les livres audio.

🎧 Sur quels appareils peut-on utiliser Audible ?

Il est possible d’utiliser le service sur une multitude de supports : ordinateur, smartphone, tablette ou baladeurs MP3. Le service Audible est compatible avec les modèles suivants :

SanDisk Clip Jam MSC.

SanDisk Clip Sport Go.

SanDisk Clip Sport Plus.

Bones Milestone 212.

Bones Milestone 312.

Victor Reader Stream MSC 2.

Le service est également accessible dans votre voiture via Android Auto.