Comment traduire du texte avec l’appareil photo de l’iPhone ?

L’appareil photo de votre iPhone est équipé d’une fonction qui permet de traduire instantanément un texte que vous prenez en photo. On vous explique comment l’utiliser.

Votre iPhone peut traduire à la volée © Unsplash

Il existe une myriade d’astuces pour utiliser votre iPhone comme un chef. Le module photo est notamment truffé de fonctions intéressantes à l’instar de la retouche photo professionnelle, du réglage de l’exposition ou encore du fameux enregistrement stéréo. Nous attirons cette fois-ci votre attention sur la fonction « Texte en Direct » disponible sur l’iPhone Xs, l’iPhone Xr et toutes les itérations plus récentes. Celle-ci permet de copier, partager, rechercher et traduire le texte qui apparaît dans votre objectif. Plutôt pratique n’est-ce pas ?

Comment utiliser la fonction Texte en Direct sur l’iPhone ?

Commencez par lancer l’appareil photo puis cadrez le texte que vous souhaitez traduire. Un petit cadre jaune surgira alors à côté du texte repéré.

Cliquez dessus pour réaliser l’opération de votre choix. À noter qu’il est possible aussi de sélectionner seulement une partie du texte en laissant votre doigt appuyé dessus.

Vous pouvez : copier le texte pour le coller dans une autre application, faire une recherche sur la Toile à partir du texte identifié, le partager avec vos contacts via une application tierce et donc le traduire.

Il est aussi possible de réaliser la procédure depuis une photo déjà prise.

Qu’il s’agisse de panneaux de signalisation, de menus de restaurants ou de fiches explicatives dans un musée, cette fonctionnalité pourra vous être d’une grande aide à l’étranger. La fenêtre de traduction qui s’ouvre vous permet également de copier le texte traduit si vous avez besoin de le conserver.

Si votre iPhone est bien compatible avec le Texte en Direct mais que vous ne trouvez pas la fonctionnalité, assurez-vous que celle-ci est bien activée. Pour ce faire, suivez le chemin suivant : Réglages > Général > Langue et région > activer Texte en Direct.