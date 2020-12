Couvre-feu : ce qu’il faut savoir sur les nouvelles attestations de sortie

À partir du 15 décembre, le confinement sera remplacé par un couvre-feu en France. Les sorties seront totalement libres la journée, mais il faudra se munir d’une attestation pendant le couvre-feu, c’est-à-dire entre 20 heures et 6 heures du matin.

La deuxième phase de déconfinement débutera dès demain, mardi 15 décembre. Les sorties ne seront plus limitées en journée, mais ce n’est pas pour autant la fin des attestations de sortie. Un couvre-feu sera instauré de 20 heures à 6 heures du matin, et non de 21 heures à 7 h comme cela avait été initialement annoncé.

Les Français devront se munir d’une attestation de sortie s’ils se déplacent pendant le couvre-feu. Comme l’avait déclaré Emmanuel Macron, les mesures s’assoupliront lorsque nous ne dépasserons plus les 5 000 cas détectés de Covid-19 par jour. En attendant d’atteindre ce seuil, Jean Castex a confirmé lors d’une conférence de presse jeudi dernier que le couvre-feu « sera strictement contrôlé avec des possibilités de dérogation limitées ». Les territoires ultramarins ne seront pas concernés par ces nouvelles mesures. Le test négatif à la Covid-19 sera toujours requis pour voyager en outre-mer.

Attention, le couvre-feu sera levé pour le réveillon de Noël, le 24 décembre, mais il sera maintenu pour la soirée du Nouvel An.

Quand les nouvelles attestations de sortie seront-elles disponibles ?

Les nouvelles attestations de sortie seront disponibles dès lors que le décret sera publié le 14 décembre. À ce moment, le couvre-feu entrera en vigueur dans la nuit du 14 au 15. Les attestations de sortie seront alors mises en ligne.

Où télécharger les nouvelles attestations de sortie ?

Vous pourrez retrouver les attestations de sortie dans cet article au cours de la soirée. En effet, nous partagerons ici le lien de téléchargement. Si vous n’avez pas d’imprimante, l’attestation pourra être remplie en ligne depuis votre smartphone. Par contre, si vous préférez avoir votre attestation en papier, n’hésitez pas à consulter notre sélection des meilleures imprimantes pour votre dérogation.

Comme d’habitude, vous pourrez également rédiger votre attestation de déplacement de manière manuscrite.

Quelles seront les sorties autorisées ?

Nous ne serons plus en confinement, donc vous aurez la liberté de sortir autant que vous le souhaitez durant la journée. Vous ne serez plus limité à des promenades d’une durée maximale de 3 heures dans un rayon de 20 km comme c’était le cas lors du confinement allégé qui est entré en vigueur le 28 novembre dernier.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a précisé que : « à 20 heures, chacun devra rester chez soi, sauf exception ». Ainsi, il ne sera plus possible de faire ses courses en soirée et rentrer après 20 heures à son domicile. Ni l’attestation de sortie ni le ticket de caisse ne vous permettront de déroger au couvre-feu.

Bien entendu, les commerçants pourront rentrer chez eux après avoir fermé leur établissement. Ils devront avoir rempli leur attestation au préalable. Il en va de même pour tous les déplacements dus au travail. Si vous travaillez de nuit ou que vous n’êtes pas en mesure de rentrer à votre domicile avant 20 heures, vos déplacements seront autorisés. Dans ce cas, vous devrez aussi présenter une carte professionnelle ou une attestation remplie par votre employeur.

De plus, les transports en train et en avion seront autorisés. Vous devrez donc présenter le billet comme justificatif en cas de contrôle. Les déplacements en voiture seront quant à eux interdits.

Les déplacements pour des raisons de santé (hôpital, pharmacie) et pour motifs familiaux impérieux seront également autorisés. Vous pourrez aussi participer à des missions d’intérêt général dans un cadre associatif. Enfin, vous pourrez promener votre animal de compagnie après 20 heures.