Allègement du confinement : où télécharger la nouvelle attestation de sortie ?

Une nouvelle attestation de sortie dérogatoire entre en vigueur dès ce 28 novembre à minuit. Elle remplace celle qui avait été mise en place le 28 octobre pour le second confinement de 2020.

Emmanuel Macron a pris la parole le 24 novembre afin de faire un point sur la situation de la pandémie de coronavirus en France. La décision a été prise d’alléger le confinement qui contraint aujourd’hui les Français à demeurer chez eux au maximum.

Où télécharger son attestation de déplacement dérogatoire ?

Le gouvernement met à disposition de nouveaux formulaires pour cette nouvelle étape du confinement. En cause, des déplacements plus ouverts et des commerces qui peuvent de nouveau ouvrir.

Le ministère de l’Intérieur va mettre en ligne à partir du 27 novembre les nouvelles versions de son attestation de déplacement dérogatoire. Vous pourrez les retrouver ici dès qu’elle seront disponibles.

Quelle attestation télécharger ?

Trois formulaires sont toujours au programme :

l’attestation de déplacement dérogatoire (classique, valable 1 heure)

le justificatif pour déplacement professionnel (fournie par l’employeur)

le justificatif pour les trajets scolaires (fournie par l’établissement scolaire)

Seul l’attestation de déplacement dérogatoire change avec cet allègement du confinement. Nul besoin de toucher aux deux autres si vous les avez déjà remplies. Si vous souhaitez en connaître les détails, rendez-vous sur notre précédent guide de l’attestation du second confinement.

Confinement allégé : quelles sorties sont autorisées ?

Pas de déconfinement donc. « Il est prématuré de parler de déconfinement [mais] la dynamique nous permet de passer à l’étape suivante, avec le démarrage de nouvelles activités », a indiqué le Premier ministre, Jean Castex en conférence de presse le 26 novembre.

Ainsi, un assouplissement des contraintes imposées sera appliqué dès le 28 novembre. En voici la teneur :

Les sorties quotidiennes ont été revues. Elles passent à 3 heures par jour dans un rayon de 20 kilomètres. Une belle augmentation, étant donné que jusqu’alors ce déplacement de loisir était limité à une heure à 1 km du domicile.

La réouverture des commerces non essentiels est la grande nouvelle de cette révision des règles du confinement. Dès le 28 novembre, il sera possible de se rendre dans n’importe quelle boutique pour effectuer ses achats, en prévision de Noël, notamment. Ces commerces et rayons vendant des produits non essentiels seront ouverts jusqu’à 21h. La règle d’accès est fixée à un client tous les 8 mètres carrés.

Les cours de conduite ainsi que les visites immobilières sont également de nouveau possibles dès le 28 novembre.

Les offices religieux reprennent également dès ce samedi. En revanche, les assemblés ne pourront pas excéder 30 personnes.

Le sport n’est plus limité à la seule heure de sortie quotidienne. Les sports individuels peuvent reprendre en plein air ainsi que la pêche et la chasse. Les stations de ski resteront cependant fermées jusqu’à nouvel ordre.

Comment remplir son attestation de sortie dérogatoire ?

Comme à chaque fois, la nouvelle attestation sera disponible en différents formats (pdf, docx, txt, falc). Une version numérique sera affichée sur le site du Ministère de l’Intérieur. L’attestation pourra ensuite être remplie en ligne directement, avec édition d’un document PDF. Une technique qui permet de renseigner son attestation depuis son smartphone. Idéal pour se passer de l’achat d’une imprimante si l’on n’est pas déjà équipé. Si vous préférez le papier, voici notre sélection des meilleures imprimantes pour vos attestations.

Il est également possible de recopier son attestation sur papier libre. L’application TousAntiCovid également propose une section permettant de remplir son attestation de déplacement dérogatoire directement depuis son smartphone. Enfin, un numéro vert est mis en place pour valider une attestation : 0 800 130 000.

Quels justificatifs doit-on présenter en cas de contrôle ?

Quelle que soit la formule adoptée, il faut à chaque fois sortir avec son ou ses attestations dûment remplies ainsi qu’une pièce d’identité.

Un justificatif supplémentaire peut être demandé en fonction de la sortie entreprise. Pour une sortie de détente, c’est un justificatif de domicile qui pourra être demandé. Idem pour un déplacement pour effectuer des achats. Pour un rendez-vous médical, c’est le SMS de confirmation ou le courrier, le cas échéant. Pour les médicaments, l’ordonnance suffit. Pour assistance à la personne, il faut pouvoir justifier de son lien de parenté. Pour aller chercher quelqu’un à la gare où l’aéroport, c’est le billet qui fait foi, ou sa photo. Dans le cas d’un déménagement, il faut le bail ou l’acte d’achat ou de vente.

Du confinement au couvre-feu

Cet allègement des règles du confinement est un premier jalon vers un déconfinement plein. Si le nombre d’hospitalisations passe en dessous des 5000 cas par jour, une fin du confinement pourra intervenir dès le 15 décembre. « Le 15 décembre, une autre étape va s’ouvrir si les objectifs sanitaires sont atteints », a ainsi précisé Emmanuel Macron. Mais ce ne sera pas la fin de tout. Le confinement fera place à un couvre-feu de 21h à 7h. Seules exceptions à ce dernier, les 24 et 31 décembre où il sera possible de circuler librement sur cette plage horaire. Ce couvre-feu pourrait prendre fin le 20 janvier si les conditions sanitaires sont réunies. Dès lors, les bars, restaurants ou lieux culturels pourront de nouveau ouvrir leurs portes, notamment.