Covid-19 : un simulateur en ligne pour tester vos chances de survie

Crédit : Markus Spiske / Pexels

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) prévoit une deuxième vague de contaminations du virus SARS-CoV-2. Pour la directrice Andrea Ammon, savoir si une deuxième vague arrive n’est pas la question la plus importante. Comme elle l’a déclaré à The Guardian le 20 mai, c’est plutôt « quand et avec quelle ampleur ». En effet, maintenant que le déconfinement a été amorcé en Europe et en France depuis le 11 mai, la menace d’une deuxième vague assombrit l’horizon. Néanmoins, bien qu’il n’y ait toujours pas de vaccin ou de cure officielle, le personnel médical est mieux préparé à accueillir les patients dans les hôpitaux. Covid-19 ne bénéficiera plus de l’effet de surprise. C’est donc normal que vous vous interrogiez sur vos chances de survie, mais aussi sur celles de vos proches et amis en cas de contamination.

Le simulateur teste les chances de survie en se basant sur trois critères

Comme vous l’avez probablement déjà remarqué, les sites en rapport avec Covid-19 ont poussé comme des champignons sur la toile. Certains proposent des données douteuses ou partagent des fake news tandis que d’autres sont réellement utiles et fiables. C’est le cas du site « nCoV2019.live » qui bénéficie d’une interface simple tout en offrant des informations réellement intéressantes. Outre la page d’accueil avec les statistiques habituelles, la carte du monde et le wiki, nCoV2019.live a la particularité d’intégrer un simulateur.

Crédit : nCoV2019.live – Avi Schiffmann

Ce simulateur s’appelle « Survival Rate Calculator » soit calculateur du taux de survie en français. Le nom va tellement droit au but qu’il n’y a même pas de description disponible pour expliquer le but de ce simulateur. Heureusement, il est très simple à utiliser. Il vous suffit de choisir votre tranche d’âge, votre sexe et répondre à une question. Celle-ci vous demande si vous avez les conditions médicales suivantes : maladie cardiovasculaire, diabète, maladie respiratoire chronique, hypertension et cancer. Vous devez ensuite choisir « yes » ou « no » pour chaque maladie via les interrupteurs à bascule. Cliquez ensuite sur terminer et le simulateur calcule vos « chances » de mourir du Covid-19.

Vos « chances » de mourir classées en trois catégories

Les résultats sont classés en trois catégories. La première (en vert) indique que vous devriez aller bien. La deuxième en jaune conseille de prendre des précautions supplémentaires tandis que la dernière en rouge affirme clairement que vous êtes à risque. Bien entendu, le calculateur rappelle que ce n’est qu’une estimation et non une évaluation des effets que la maladie pourrait avoir sur vous.

Crédit : nCoV2019.live – Avi Schiffmann

D’ailleurs, c’est intéressant de préciser que le site a été conçu dans son intégralité par un jeune américain de 17 ans, Avi Schiffmann. Voyant la progression rapide de l’épidémie en janvier, il avait commencé à travailler dessus et à regrouper les informations. Le site connaît maintenant un fort succès avec plus de 30 millions de visiteurs au quotidien. Pour l’anecdote, ce jeune homme a refusé une proposition de rachat à 8 millions de dollars !

Source : Le Figaro