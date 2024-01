Les joueurs sont plus à risque de développer des acouphènes, comment s’en protéger ?

Une nouvelle étude publiée dans la revue BMJ Public Health montre que jeu vidéo et audition font mauvais ménage. Les joueurs seraient plus à risque de développer des acouphènes et de perdre l’audition, à cause de leur exposition trop longue à des bruits trop fort.

© Envato

Après cette étude qui révèle que la viande rouge aide à guérir du cancer, voilà un autre produit de la recherche tout aussi étonnant. Des scientifiques révèlent que les joueurs de jeux vidéo ont plus de risque d’endommager leur audition. En cause, les longues sessions de jeu avec un casque vissé sur les oreilles, à un niveau sonore trop élevé.

Cette nouvelle étude montre que les joueurs ont tendance à ne pas respecter les bonnes pratiques en matière de santé auditive. Globalement, ils sont ainsi davantage sujet que le reste de la population à des pertes d’audition irréversibles et à des acouphènes, le fameux bourdonnement constant dans les oreilles.

Les joueurs de jeux vidéo restent trop longtemps exposés au bruit

L’article, publié dans la revue BMJ Public Health, est une synthèse de 14 études portant au total sur plus de 50 000 personnes. Certaines de ces études ont établi des corrélations entre les jeux vidéo et la perte auditive. D’autres ont établi un lien entre cette activité et les acouphènes. Les chercheurs ont employé aussi bien des données autodéclarées que des tests auditifs du des sujets pour obtenir ces résultats.

Cependant, les auteurs indiquent que des recherches supplémentaires doivent être menées pour établir un lien plus certain entre jeu vidéo et perte d’audition… toutefois ce ne serait pas une grande surprise. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique que les adultes peuvent être exposés sans danger à 80 décibels (dB) pendant 40 heures par semaine. Au-delà de ce niveau, le degré d’exposition au bruit sans danger diminue rapidement.

L’une des études évaluées par les chercheurs révèlent que les niveaux sonores moyens des casques des joueurs dans quatre FPS comme Counter-Strike ou Call of Duty se situaient entre 88,5 et 91,2 dB. Une autre étude montre que les bruits des rafales dans le jeux de tir atteignaient 119 dB. L’étude ne le précise pas, mais il apparaît donc que les FPS sont particulièrement bruyants. D’autres types de jeux le sont probablement moins.

Bien sûr, les joueurs peuvent baisser le volume pendant qu’ils jouent pour minimiser le risque, mais le problème réside surtout dans la durée d’exposition à des volumes élevés. Les chercheurs préconisent des efforts de sensibilisation auprès des joueurs, comme cela a été fait en matière d’écoute musicale. Sur Android, votre smartphone vous demandera ainsi confirmation si vous souhaitez dépasser la limite de volume recommandée.

Voici quelques mesures pour vous protéger de la perte d’audition en jouant aux jeux vidéo :

Baissez le volume.

Faites des pauses régulières : au moins 5 minutes toutes les heures pour reposer vos oreilles.

Si vous jouez dans un environnement bruyant, utilisez un casque gaming à réduction de bruit active.

TL;DR Une étude a synthétisé les résultats de plusieurs études portant sur la relation entre jeu vidéo et audition.

L’article montre qu’il existe une tendance au développement d’acouphènes et de perte d’audition chez les joueurs.

Le plus important pour se protéger est de faire des pauses régulières durant les sessions de jeu.

Source : BMJ Public Health