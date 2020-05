Micrashell, la combinaison pour sortir, boire et fumer sans attraper le Covid-19

Crédit : Production Club

Avec le déconfinement qui se rapproche, de plus en plus de personnes vont vouloir prendre des mesures additionnelles pour se protéger elles-mêmes et leur famille de Covid-19. Ce n’est pas parce que les établissements vont rouvrir petit à petit que les gens n’auront plus peur de se faire contaminer. Beaucoup vont donc porter des masques de protection. Ces derniers ne sont plus seulement les modèles chirurgicaux. Il y en dorénavant des bien plus jolis et agréables à regarder qui sont en plus réutilisables. C’est par exemple le cas de Disney et sa nouvelle collection de masques de protection. Une société américaine de design basée à Los Angeles est allée encore plus loin avec une combinaison d’équipement de protection individuelle futuriste (EPI).

Une combinaison à l’apparence futuriste et cyberpunk

Du nom de Micrashell, cette combinaison a donc été mise au point par Production Club qui a déjà conçu et produit des évènements pour des géants américains tels qu’Amazon, Epic Games, YouTube,e tc. Des experts sont aussi intervenus pour s’assurer que la combinaison offre une réelle protection au niveau de la tête, des épaules, des bras et des mains. Non seulement Micrashell a tout l’apparence d’une tenue cyberpunk, mais elle propose aussi des fonctionnalités inédites.

Micrashell vue de l’extérieur / Production Club

En premier lieu, et ce pourquoi elle a été conçue, elle dispose de son propre système de ventilation pour protéger l’utilisateur, mais aussi les autres du virus. Ce système offre la même qualité de filtration qu’un masque N95. Il y a aussi un filtre qui peut se remplacer avant chaque utilisation.

Mêler la technologie et la protection respiratoire

Cette combinaison colorée n’a pas comme unique objectif de protéger son utilisateur de Covid-19. Elle a spécifiquement été créée par Production Club pour permettre aux gens de continuer à sortir, à aller en concert, de boire et de fumer. Elle est donc équipée de haut-parleurs intégrés, de lumières LED personnalisables, d’une caméra, etc. Un dispositif permet aussi de consommer des boissons ainsi que des e-liquides. L’utilisateur peut également gérer le volume du son entrant et mettre en sourdine certaines sources en passant par l’application dédiée. Selon le directeur de création, Miguel Risueño, c’était très important que Micrashell « ne ressemble pas à un appareil médical ». C’est donc ce qui explique ses couleurs et matériaux variés. De plus, elle ne se place que sur la moitié du corps donc ce n’est pas aussi encombrant qu’une combinaison classique.

Micrashell vue de l’intérieur / Production Club

Enfin, Micrashell n’en est encore qu’au stade de concept. Il faudra d’abord attendre que son système de ventilation soit approuvé par les autorités sanitaires pour démarrer une éventuelle production. Miguel Risueño est confiant à ce sujet, il pense que la combinaison cyberpunk sera prête pour la reprise des concerts.

