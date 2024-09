CUPRA muscle sa gamme de SUV avec le Terramar

Six ans après son lancement, la marque renforce sa gamme de SUV avec un septième véhicule. Le Terramar sera disponible à partir de 47 500 euros et en trois motorisations, micro-hybride ou hybride rechargeable.

C’est dans le cadre de la 37è édition de la mythique Coupe de l’America, à Barcelone, que Cupar a dévoilé son nouveau SUV Terramar, entre terre et mer, donc.

De dimensions compactes, ce SUV de 4,52 m de long pour 1,58 m de haut et 1,86 m de large se base sur la même plateforme technique MQB Evo que le nouveau VW Tiguan, dont il reprend aussi les motorisations essence, mais pas diesel.

Le Terramar sera en effet proposé avec un moteur micro-hybride eTSI de 1,5 L développant 150 chevaux, ou deux motorisations PHEV de 204 et 272 chevaux. Dans ces dernières configuration, le bloc 1,5 L. TSI est associé à un moteur électrique lui-même couplé à une batterie de 19,7 kWh permettant de parcourir plus de 100 km en mode électrique, selon la marque.

Cette batterie peut en outre être rechargée sur des bornes rapides, où elle tirera 50 kW. En courant alternatif, le Terramar accepte jusqu’à 11 kW, de quoi raccourcir au maximum les arrêts au puits.

⚖️ Un châssis optimisé

Pour assumer son identité sportive, quelques réglages spécifiques ont été apportés à la plateforme MQB Evo. Ainsi, les suspensions à jambes de force MacPherson à l’avant et multi bras à l’arrière, ainsi que la suspension sport ont été rabaissée de 10 mm.

La direction progressive de série doit permettre un retour d’information et un niveau d’assistance adaptés à la vitesse, maximisant l’agilité et offrant un contrôle optimal au conducteur. Le système d’assistance électrique au freinage lui aussi spécifique garantit une réponse rapide et la récupération d’énergie de freinage, renforçant l’efficience et la sécurité active.

Par ailleurs, le Terramar est équipé de la nouvelle génération du DCC, le système de réglage adaptatif du châssis, avec des amortisseurs à deux soupapes qui améliorent la dynamique de conduite. Le train avant, avec un carrossage plus élevé, promet une meilleure adhérence latérale et une vitesse de passage en courbe plus élevée. Un nouveau bras de commande sur l’essieu avant assure une réponse plus directe de la direction et une plus grande maniabilité.

De série, le CUPRA Terramar est équipé de jantes de 18 pouces avec des pneus de 235 mm de large , ou de jantes de 19 pouces avec des pneus de 255 mm (VZ eHybrid 272 ch). Des jantes de 20 pouces avec des pneus de 255 mm sont disponibles en option pour améliorer encore l’expérience de conduite.

Enfin, le CUPRA Terramar VZ eHybrid 272 ch peut être équipé de freins performance Akebono, avec des étriers à six pistons et des disques perforés de 375 x 36 mm contre 340 x 36 mm habituellement.

📲 Connecté et high-tech

Le Terramar offre ses équipements technologiques de pointe, notamment ses écrans haute résolution qui affichent toutes les informations essentielles pour le conducteur et les passagers. Le SUV est également doté d’un système audio haute-fidélité Sennheiser de nouvelle génération et offre un accès à l’écosystème CUPRA via la nouvelle application My CUPRA.

Pour le conducteur, un Digital Cockpit de 10,25 pouces fournit des informations clés de manière claire et simple. L’affichage tête haute projette ces informations directement sur le pare-brise, dans le champ de vision du conducteur.

Au centre de la planche de bord, le système d’infodivertissement principal de 12,9 pouces de série permet d’accéder à toutes les fonctionnalités de la voiture. L’affichage personnalisable par un système de widgets et de raccourcis est secondé par une barre de commande tactile rétro-éclairée, permettant de régler la climatisation et le volume du système audio.

Le système sans-fil permet d’intégrer la vie numérique des utilisateurs dans l’habitacle, grâce à Apple CarPlay et Android Auto. Le CUPRA Terramar est également équipé d’un chargeur rapide à induction avec technologie de refroidissement, capable de recharger un smartphone à une puissance allant jusqu’à 15W.

Conçu et développé à Barcelone, le CUPRA Terramar sera produit dans l’usine Audi à Györ, en Hongrie. Les premières livraisons sont attendues au cours du dernier trimestre de cette année.